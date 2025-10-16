Sanremo 2026: nuovo regolamento e date ufficiali, Carlo Conti svela tutte le novità

Rappresentanza all'Eurovision: Il vincitore del Festival di Sanremo 2026 rappresenterà l'Italia all' Eurovision Song Contest . In caso di rinuncia, la possibilità passerà al secondo classificato e così via.

Durata dei Brani: La durata massima dei brani in gara per la sezione Big non dovrà superare i 3 minuti e 30 secondi (3'30"), salvo piccole eccedenze. Per le Nuove Proposte, il limite è fissato a 3 minuti. Un vincolo importante, anche in vista dell'Eurovision dove la durata massima dei brani è di 3 minuti.