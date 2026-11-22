Momento decisivo per Sanremo Giovani 2026: dopo due weekend di audizioni live, la Commissione Musicale ha scelto i sei finalisti che si contenderanno l'unico posto disponibile nella categoria "Big" del prossimo Festival. Una sfida che coinvolge tre concorrenti provenienti da Sanremo Giovani e altrettanti selezionati attraverso Area Sanremo.

I nomi sono quelli di Florinda, Petit, Santamarea, Lens, Nausica e l'Inganno e Primogenito. Per loro l'appuntamento è fissato all'11 dicembre, quando saliranno sul palco di Sarà Sanremo, in onda in prima serata su Rai 1 dal Teatro del Casinò di Sanremo. Soltanto uno riuscirà a conquistare il pass per il Festival di Sanremo 2027, entrando nel gruppo dei 23 artisti già individuati (o quasi).

Non mancano, però, le sorprese. Tra gli artisti che non sono riusciti a superare l'ultima selezione figurano anche alcuni nomi già conosciuti dal pubblico televisivo, tra cui la vincitrice di X Factor 2025 e il secondo classificato della stessa edizione.

Sanremo Giovani 2026, chi sono i sei finalisti

I sei artisti arrivano all'ultimo atto da percorsi musicali e background differenti. Alcuni hanno già avuto esperienze importanti nei talent show o nelle competizioni dedicate alla musica emergente, altri hanno costruito il proprio percorso attraverso festival, concerti e produzioni indipendenti.

La selezione finale è stata affidata alla Commissione Musicale presieduta da Stefano De Martino, direttore artistico di Sanremo 2027, e composta da Noemi, Fabio Volo, Carlo Pastore, il maestro Pino Perris, Ema Stokholma e Claudio Fasulo.

Florinda

Originaria di Napoli, Florinda è una delle tre artiste che hanno conquistato la finale attraverso il percorso di Sanremo Giovani. Il suo progetto musicale attraversa sonorità R&B, folk ed elettroniche, con una particolare attenzione alla componente melodica e alla contaminazione linguistica.

Tra le esperienze già maturate figura la selezione per Amazon Music Breakthrough, iniziativa dedicata alla valorizzazione dei nuovi talenti. Il suo percorso comprende anche collaborazioni con produttori musicali come D-Ross e Startuffo. La finale di Sarà Sanremo rappresenta per lei un'occasione importante per far conoscere il proprio repertorio a un pubblico più ampio.

Petit

Salvatore Moccia, conosciuto artisticamente come Petit, è uno dei nomi con maggiore familiarità televisiva tra i sei finalisti. Romano, classe 2005, ha raggiunto la finale di Amici 23, conquistando una significativa visibilità durante il talent di Canale 5.

La sua carriera comprende anche il successo del singolo Mammamì, che ha ottenuto il disco di platino. Per Petit non si tratta della prima esperienza nel percorso che porta al Festival: aveva già partecipato a Sanremo Giovani nel 2025, fermandosi prima della finale. Nel 2026 torna a giocarsi l'accesso tra i Campioni, con un nuovo tentativo di arrivare sul palco dell'Ariston.

Santamarea

I Santamarea arrivano da un percorso che unisce ricerca musicale, scrittura e sperimentazione sonora. Il progetto nasce in Sicilia e coinvolge i fratelli Stella e Michele Gelardi insieme a Noemi Orlando.

Il gruppo si è fatto conoscere vincendo Musicultura nel 2023, una delle manifestazioni italiane più importanti dedicate alla nuova canzone d'autore. Un altro riconoscimento significativo è arrivato con la selezione tra i finalisti della Targa Tenco 2026 nella categoria Opera prima, grazie all'album Anime storte.

La loro proposta attraversa cantautorato, elettronica e sonorità alternative. La qualificazione alla finale di Sanremo Giovani rappresenta un ulteriore passaggio nella crescita di un progetto che ha già ottenuto importanti riconoscimenti nel panorama musicale italiano.

Lens

Lens, nome d'arte di Alessandro Lenzi, è il concorrente che porta in finale il percorso più marcatamente indipendente. Bolognese, nato nel 1995, ha costruito la propria identità artistica lontano dai principali talent televisivi e dalle strutture discografiche tradizionali.

Prima di dedicarsi completamente alla musica aveva intrapreso studi universitari in Filosofia. La scelta di concentrarsi sulla carriera musicale lo ha portato a sviluppare un progetto personale, caratterizzato da una scrittura legata alle esperienze individuali e a un approccio diretto al racconto.

La sua presenza tra i sei finalisti è significativa anche per la provenienza: Lens è infatti l'unico artista indipendente del gruppo selezionato attraverso Area Sanremo.

Nausica e l'Inganno

Dietro il progetto Nausica e l'Inganno c'è Giordana Petralia, musicista siciliana che ha costruito il proprio percorso attraverso la sperimentazione e la contaminazione tra generi. Arpista e polistrumentista, ha sviluppato una proposta che intreccia soul, R&B e hip-hop, utilizzando l'arpa come elemento distintivo della propria identità sonora.

Il pubblico televisivo l'aveva già incontrata nel 2019, quando aveva partecipato a X Factor nella squadra di Sfera Ebbasta. Nel 2023 aveva inoltre ottenuto un importante risultato ad Area Sanremo con il brano Favole. Il progetto che arriva alla finale del 2026 presenta una nuova dimensione artistica e conferma la volontà di esplorare soluzioni musicali personali, senza rinunciare alla componente performativa.

Primogenito

Gabriele Tosti, in arte Primogenito, è un cantautore romano nato nel 2004. Tra le esperienze più rilevanti del suo percorso c'è la partecipazione al Concertone del Primo Maggio a Roma, uno degli appuntamenti musicali più importanti per la scena italiana.

Ha pubblicato l'EP Affogare in acque amiche per EMI, proponendo una scrittura che guarda alla tradizione cantautorale italiana, con riferimenti alle sonorità e allo stile narrativo degli anni Settanta. La sua selezione per la finale di Sanremo Giovani rappresenta un'occasione per dare maggiore visibilità a un progetto che si muove tra sensibilità contemporanea e influenze della canzone d'autore.

Sanremo Giovani 2026, gli esclusi da X Factor e Amici

Rob è la vincitrice di X Factor 2025

La selezione dei sei finalisti ha lasciato fuori diversi concorrenti che, per esperienze precedenti e notorietà, sembravano avere le carte in regola per proseguire la competizione. Tra le esclusioni più rilevanti ci sono soprattutto alcuni artisti legati ai principali talent show italiani.

A partire da Rob, vincitrice di X Factor 2025, che non è riuscita a conquistare un posto nella finale di Sanremo Giovani. Fuori anche eroCaddeo, secondo classificato nella stessa edizione del talent. Non proseguiranno il percorso nemmeno Kimono, già vincitrice di X Factor nel 2019, e Les Votives, che avevano ottenuto visibilità con la partecipazione al programma. La lista comprende inoltre due ex concorrenti di Amici: Albe e Plasma.

Un risultato che conferma come la (relativa) notorietà acquisita attraverso la televisione non rappresenti una garanzia di accesso alla fase conclusiva.

Quando va in onda la finale di Sanremo Giovani 2026

Il prossimo appuntamento è fissato per venerdì 11 dicembre 2026 con Sarà Sanremo, lo speciale in prima serata su Rai 1 trasmesso dal Teatro del Casinò di Sanremo. Durante la serata i sei finalisti si contenderanno l'unico posto disponibile nella categoria Campioni del Festival di Sanremo 2027. Il vincitore entrerà direttamente nella competizione principale, affiancando i 23 artisti scelti per la 77ª edizione della manifestazione.

La serata avrà anche un secondo momento centrale: Stefano De Martino svelerà ufficialmente i nomi dei 23 Campioni in gara. Sarà Sanremo diventerà così uno degli appuntamenti fondamentali per conoscere la composizione del prossimo Festival, tra i nuovi talenti che cercano la consacrazione e i protagonisti già affermati della musica italiana.