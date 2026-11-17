Da Emma Marrone ad Annalisa, passando per Salmo, Elodie e il possibile ritorno dei Jalisse: ecco tutti i nomi circolati e le indiscrezioni sul cast della prossima edizione del Festival, la prima a guida Stefano De Martino

Il cast di Sanremo 77 (come dovremo abituarci a chiamarlo, e non "2027", per volere di Stefano De Martino) non è ancora stato ufficializzato - e non succederà prima dell'11 dicembre - ma intorno alla prossima edizione del Festival si moltiplicano le indiscrezioni.

Stefano De Martino ha fatto sapere proprio ieri, all'inaugurazione della Milano Music Week, di aver individuato gran parte degli artisti da portare sul palco dell'Ariston, anche se alcune candidature sono ancora in fase di valutazione.

Per conoscere i nomi dei 23 Big bisognerà aspettare la finale di Sarà Sanremo su Rai 1, quando verrà presentata ufficialmente la rosa dei concorrenti e saranno annunciati i titoli delle canzoni. Nell'attesa, giornali e siti musicali stanno provando ad anticipare le scelte del direttore artistico. Dai nomi già consolidati nel panorama discografico italiano a esponenti della scena indipendente, passando per alcuni ritorni che potrebbero attirare particolare attenzione: tra i cantanti accostati a Sanremo 77 al momento c'è un po' di tutto.

Sanremo 77, i nomi anticipati da Fiorello (a cui nessuno crede mai)

Durante La Pennicanza, lo showman siciliano ha fatto i nomi dei The Kolors e di Nada, indicando entrambi come possibili protagonisti della prossima edizione. Per ora nessuno, o quasi, gli ha creduto, ma intanto noi vi diciamo che, se così fosse, per la band si tratterebbe di un nuovo ritorno all'Ariston, mentre Nada potrebbe tornare in gara a distanza di oltre cinquant'anni dalla vittoria del 1971 con Il cuore è uno zingaro.

Anche Il Messaggero ha pubblicato una propria lista di possibili partecipanti, confermando la presenza dei The Kolors tra i nomi circolati e aggiungendo altri artisti. Secondo il quotidiano, nel cast potrebbero esserci Alfa, Elodie, Angelina Mango, Emma Nolde, Mille, i Tamango, i Nu Genea, Gazzelle e Irama, al momento impegnato con X Factor 2026.

Una selezione che accosterebbe interpreti pop molto popolari a progetti musicali meno convenzionali, in linea con l'intenzione di Stefano De Martino di dare spazio anche ad artisti non necessariamente conosciuti dal grande pubblico.

Sul versante opposto, naturalmente, ci sarebbero già le prime esclusioni. Come Arisa, che ha già dichiarato personalmente che non prenderà parte al Festival durante un'ospitata a Che tempo che fa da Fabio Fazio. La sua assenza è stata poi confermata anche da Stefano De Martino.

Diversa è invece la situazione degli altri nomi che potrebbero non entrare nella selezione: è sempre Il Messaggero a indicare Paola Turci, Mario Biondi, Pierdavide Carone, Giusy Ferreri, Rita Pavone, Alberto Fortis, Jessica Morlacchi, Cristiano Godano, Cristina D'Avena e Willie Peyote tra gli artisti che sarebbero rimasti fuori.

Da Emma Marrone ai Jalisse: gli altri possibili Big in gara

Una seconda lista particolarmente ricca è quella pubblicata da All Music Italia, che ha individuato diversi nomi attraverso le proprie fonti. Tra gli artisti che potrebbero tornare in gara al Festival figurano Alfa, Rocco Hunt, Clementino, Tananai e Ghali. Il portale musicale segnala inoltre tre possibili debutti: Venerus, Centomilacarie e Salmo, che non ha mai partecipato a Sanremo come concorrente.

Nella rosa dei possibili Big vengono indicate anche Annalisa, Serena Brancale, Sarah Toscano, Loredana Bertè, Ariete e Rose Villain. Si tratta di nomi con percorsi musicali differenti e, nella maggior parte dei casi, già protagonisti delle precedenti edizioni del Festival.

A questi si aggiungono le anticipazioni di Gabriele Parpiglia, secondo il quale Emma Marrone avrebbe accettato di partecipare a Sanremo 77 dopo un lungo corteggiamento da parte di Stefano De Martino. Il giornalista ha fatto anche il nome di Gaia Gozzi, che potrebbe quindi tornare sul palco dell'Ariston.

Tra le candidature più sorprendenti c'è quella dei Jalisse. Fabio Ricci e Alessandra Drusian potrebbero tornare in gara a trent'anni dalla loro vittoria al Festival con Fiumi di parole, nel 1997. Dopo una lunga serie di candidature non accolte, il duo avrebbe affidato il proprio management a Michele Torpedine e potrebbe contare sul sostegno di Lucio Presta per questo possibile ritorno.

Resta infine da capire se nel cast ci sarà spazio per Tiziano Ferro, già dato come possibile concorrente della scorsa edizione. A remare contro, per ora, ci sarebbero alcuni impegni professionali, ma per averne certezza bisognerà aspettare dicembre.