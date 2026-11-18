Le quote Sisal sulla possibile vittoria del duo sono passate da 50,00 a 20,00 in appena 24 ore. Intanto cresce il toto-nomi tra debutti, grandi ritorni e protagonisti delle classifiche.

Il Festival di Sanremo 2027 potrebbe riservare una sorpresa che i fan aspettano da anni: il ritorno dei Jalisse sul palco dell'Ariston. Dopo numerosi tentativi e altrettante esclusioni, il duo potrebbe finalmente trovare spazio nella prossima edizione della kermesse, affidata alla conduzione e alla direzione artistica di Stefano De Martino. E questa volta potrebbe esserci anche una possibilità di vittoria, almeno stando alle quote dei bookmaker.

A riaccendere le speranze è soprattutto un dato: secondo le rilevazioni degli esperti della Sisal, nelle ultime 24 ore la quota dei Jalisse per la conquista del Festival è scesa da 50,00 a 20,00. Un cambiamento significativo che alimenta le indiscrezioni sulla possibile partecipazione dei due artisti e riporta il loro nome al centro del tradizionale toto-nomi sanremese.

Naturalmente, non si tratta ancora di una conferma. Per conoscere ufficialmente i protagonisti della 77ª edizione bisognerà aspettare l'11 dicembre, quando saranno annunciati in prima serata su Rai 1 i 24 Big in gara. Nel frattempo, però, le previsioni dei bookmaker delineano uno scenario particolarmente interessante, tra nuovi debutti, artisti già affermati e grandi ritorni.

Sanremo 2027, dai Jalisse a Salmo: chi sono i possibili Big in gara

Il prossimo Festival potrebbe avere un'impronta decisamente giovane, con spazio per le nuove generazioni della musica italiana, ma senza rinunciare ai protagonisti che negli ultimi anni hanno dominato le classifiche. Tra i possibili debutti spicca innanzitutto quello di Salmo. Il rapper di Olbia, super ospite nel 2023, potrebbe presentarsi all'Ariston con una veste più cantautorale, mostrando un lato diverso della propria identità artistica. Le sue possibilità di vittoria sono quotate a 4,00.

Un altro nome da tenere d'occhio è quello di Coez, pseudonimo di Silvano Albanese, artista proveniente dalla scena rap italiana e ormai da anni protagonista del pop da classifica. Per lui la quota di un possibile trionfo è fissata a 12,00.

Ma non ci sarebbero soltanto nomi già conosciuti dal grande pubblico. Stefano De Martino potrebbe infatti puntare anche su una nuova generazione di artisti, offrendo loro un'importante occasione di visibilità. Tra i possibili emergenti figurano Centomilacarie, quotato a 16,00, Faccianuvola ed Emma Nolde, entrambi a 40,00, e Naska, proposto a 50,00.

Carlo Conti e Stefano de Martino

Artisti che potrebbero rappresentare la vera sorpresa di Sanremo 2027 e conquistare il pubblico proprio grazie alla partecipazione al Festival. Chissà che il prossimo underdog dell'Ariston non arrivi proprio dalla scena indie.

Da Alfa a Tananai: i protagonisti delle classifiche

Accanto ai possibili debutti, non dovrebbe mancare una nutrita rappresentanza di artisti che negli ultimi anni hanno collezionato successi radiofonici e importanti risultati nelle classifiche italiane. Tra questi c'è Alfa, reduce da Buon vento il tormentone estivo realizzato insieme a Jovanotti, che potrebbe tornare a Sanremo con l'obiettivo di conquistare il primo posto. La sua eventuale vittoria è quotata a 6,00.

Sanremo 2023, terza serata: Tananai sul palco dell'Ariston

Ancora più basse le quote di Tananai, proposto a 5,00. Seguono Ghali e Geolier, entrambi a 7,50, mentre Blanco si attesta a 16,00.

A quota 20,00 troviamo invece Mahmood, Madame e Lazza, insieme ai Pinguini Tattici Nucleari, freschi di uscita del loro Replay. Più distante Tedua, quotato a 25,00. Chiudono il gruppo Samuray Jay, Sayf e Venerus, tutti proposti a 33,00 per un'eventuale vittoria.

Da Amici a Gianni Morandi: i grandi ritorni e le altre sorprese

Tra le possibili presenze sul palco dell'Ariston potrebbero esserci anche diversi ex protagonisti di Amici, il talent show di Maria De Filippi che ha contribuito a lanciare numerosi artisti della musica italiana. Una presenza che potrebbe essere particolarmente significativa anche considerando il legame televisivo di De Martino con il programma.

Tra i nomi accostati a Sanremo 2027 ci sono i The Kolors, quotati a 7,50, Emma Marrone e Sarah Toscano, entrambe a 12,00. Possibile anche il ritorno di Angelina Mango, vincitrice del Festival nel 2024 con il brano La noia", con una quota di 16,00. Seguono Gaia, a 20,00, e Sangiovanni, proposto a 40,00.

Il cast potrebbe però riservare spazio anche ad alcune grandi icone della musica italiana. Tra queste spicca Loredana Bertè, che dopo aver lasciato la giuria di The Voice Senior potrebbe essere pronta a rimettersi in gioco sul palco dell'Ariston. La cantante, che non è mai riuscita a conquistare la vittoria del Festival, ha una quota di 20,00 sul portale della Sisal.

Possibile anche il ritorno di Elisa, quotata a 25,00, mentre la sorpresa più suggestiva potrebbe arrivare da Gianni Morandi, che lo scorso anno è intervenuto come ospite a sorpresa per duettare con il figlio Tredici Pietro. Il cantante emiliano non ha mai nascosto il desiderio di tornare a Sanremo nelle vesti di concorrente e, secondo le indiscrezioni, avrebbe persino fatto arrivare a Stefano De Martino un brano da valutare.

Un'eventuale partecipazione avrebbe un significato particolare: nel 2027 ricorreranno infatti quarant'anni dalla sua unica vittoria al Festival, conquistata nel 1987 insieme a Enrico Ruggeri e Umberto Tozzi con Si può dare di più. Un possibile bis di Morandi sarebbe quotato a 66,00.

Resta infine da capire se tra i 24 Big ci sarà davvero spazio per i Jalisse. Il calo della quota da 50,00 a 20,00 ha certamente riacceso l'attenzione sul duo, ma la partecipazione e le possibilità di vittoria restano tutte da verificare. La risposta arriverà soltanto con l'annuncio ufficiale dei nomi: fino ad allora, il toto-Sanremo è destinato a regalare nuove sorprese.