Sanremo 75: ecco quali big hanno fatto crollare il traffico di Pornhub

Diamo uno sguardo alle fluttuazioni del traffico di Pornhub in concomitanza con le serate di Sanremo per indentificare i big che più hanno attirato l'attenzione degli appassionati di sesso.

Sanremo non è solo musica, ma anche sensualità Ce lo hanno dimostrato gli spacchi profondi, gli abiti aderenti, i muscoli in bella vista dei big che si sono esibiti sul palco dell'Ariston. L'appeal di alcuni cantanti sul pubblico è stato tale da causare il crollo del traffico di Pornhub in alcuni momenti precisi della kermesse canora.

se l'anno scorso il principale colpevole dello stop delle ricerche era stato il mattatore Fiorello, quest'anno va detto che in primis si è registrata un'esplosione di ricerche su Pornhub 8+77%) di video a tema musicale. Sintomo del successo della 75° edizione del festival condotta da Carlo Conti, successo supportato da ascolti record che hanno battuto le edizioni condotte da Amadeus.

Elodie a Sanremo 2025

Sanremo sempre più sexy

Ma mandiamo a vedere da vicino le oscillazioni delle ricerche su Pornhub. Come nota Il Mattino, "la prima brusca frenata è arrivata martedì 11 febbraio, la serata di apertura del Festival, a cavallo tra le performance di Achille Lauro e Rose Villain. Il numero di utenti è crollato del -13,1%, con Liguria (-12,9%), Abruzzo (-13,9%) e Valle d'Aosta (-14,3%) tra le regioni che hanno registrato il calo maggiore".

Achille Lauro a Sanremo 2025

Un altro momento chiave nei cali di Pornhub riguarda la serata delle cover e dei duetti, che ha visto un sostanziale caldo del traffico del -13,3% fin dall'inizio della serata di venerdì. Il picco del crollo? Ma naturalmente la sensuale esibizione di Mahmood, presente stavolta in veste di ospite e co-conduttore della serata, il cui medley tutto muscoli e trasparente ha segnato un calo del 16,8% nel traffico di Pornhub. Traffico che ha ricominciato a salire subito dopo l'esibizione di Achille Lauro ed Elodie con un'impennata improvvisa.

La serata finale di Sanremo 2025 ha visto, infine, un crollo generalizzato del traffico su Pornhub che ha toccato il picco all'1:00 di notte con il 14,2%, quando è stata resa nota la cinquina finale degli artisti che si sarebbero giocati la vittoria.