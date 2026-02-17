Olimpiadi invernali 2026: Benedetta Porcaroli tra gli ospiti della cerimonia di chiusura

Benedetta Porcaroli è una delle presenze annunciate che interverranno durante la cerimonia di chiusura dei Giochi Invernali di Milano Cortina 2026. La conferma è arrivata poco fa, diffusa da Ansa.

Come spiega la Fondazione Milano Cortina 2026, organizzatrice della cerimonia insieme a Filmmaster, l'attrice sarà ambasciatrice del concept "Beauty in Action", ovvero "la bellezza come energia concreta, capace di lasciare il segno".

L'attrice, interprete delle serie Netflix Baby e Il gattopardo, è apparsa di recente nei film Il rapimento di Arabella e Zvanì: Il romanzo famigliare di Giovanni Pascoli. Tra i suoi prossimi impegni il film 7 anniversari, a fianco di Lorenzo Zurzolo, e la serie di Guy Ritchie The Gentlemen, che ha visto il suo ingresso nella seconda stagione e approderà su Netflix nei prossimi mesi.

Benedetta Porcaroli in una scena di Vangelo Secondo Maria

Quando e dove seguire la cerimonia di chiusura di Milano Cortina 2026

La cerimonia di chiusura di Milano Cortina 2026 si terrà presso l'Arena di Verona, ribattezzata per l'occasione Verona Olympic Arena, il giorno 22 febbraio. L'evento, condotto da Auro Bulbarelli affiancato dalla soprano Cecilia Gasdia, sarà trasmesso da Rai 2 a partire dalle ore 20.00.

Bulbarelli aveva rinunciato alla conduzione della Cerimonia di Apertura dei Giochi Invernali, sostituito dal direttore di RaiSport Paolo Petrecca, le cui gaffe sono diventate virali scatenando polemiche a non finire.

Tutti gli ospiti della cerimonia di chiusura

Achille Lauro a Sanremo 2025

Al momento le indiscrezioni darebbero per certa la presenza dell''étoile della Scala di Milano Roberto Bolle, rappresentante dell'eccellenza italiana nella danza insieme ai ballerini della Scuola di Ballo del Teatro dell'Opera di Roma diretto da Eleonora Abbagnato e al coreografo Diego Tortelli con Aterballetto.

Assieme ai compositori Michele Braga e Vittorio Cosma, a catturare l'attenzione del pubblico più giovane dovrebbero intervenire Achille Lauro, che ha già ricoperto il ruolo di tedoforo portando la Fiamma Olimpica a Roma il 6 dicembre 2025 fino al Colosseo, e il deejay Gabry Ponte. La sua performance "si inserirà perfettamente nel tema della Beauty in Action: una bellezza che non è statica, ma in continuo movimento, capace di convertire il suono in emozione" come cita il comunicato.