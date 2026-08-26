Dua Lipa potrebbe co-condurre Sanremo 2027: la trattativa di Stefano De Martino punta in alto

Non è neppure arrivato il momento di ritrovarlo su Rai 1 tutti i giorni (dal 6 settembre) che Stefano De Martino potrebbe già aver messo a segno un vero colpo da maestro: portare Dua Lipa a Sanremo 2027. Non soltanto come guest star ma come co-conduttrice per un'intera serata.

A riferire quella che per il momento è solo un'indiscrezione è l'agenzia AdnKronos, ma la trattativa, assicurano, sarebbe già ben avviata.

Dua Lipa a Sanremo nel 2020 durante l'esibizione

In Rai e nell'organizzazione del Festival le bocche sarebbero cucite, sia sulla presenza della popstar sia sulla possibile serata scelta per il suo coinvolgimento. Qualcuno però ha già fatto tutti i controlli in rete e nei giorni tra il 16 e il 20 febbraio 2027, date del Festival, non risultano da nessuna parte concerti o eventi che prevedano la presenza della cantante britannica.

Per Adnkronos, le serate più probabili sarebbero quella inaugurale e la finale, ma non sarebbe da escludere nemmeno la nuova serata Performance dedicata alla selezione del rappresentante italiano all'Eurovision Song Contest. Quest'ultima ipotesi avrebbe anche un precedente interessante: nel 2022 Dua Lipa, attraverso la sua società Tap Music, si occupò della selezione del rappresentante britannico per la BBC.

In caso di fumata bianca, per Dua Lipa non sarebbe comunque la prima volta sul palco del Festival. La cantante è già stata ospite di Sanremo 2020, il primo Festival diretto e condotto da Amadeus, quando si esibì all'Ariston sulle note di Don't Start Now accompagnata da otto ballerine.

Il primo Sanremo di Stefano De Martino prende forma

Carlo Conti e Stefano de Martino

Dopo l'investitura ufficiale arrivata direttamente dalle mani di Carlo Conti nell'ultima serata dell'edizione 2026, Stefano De Martino si è messo subito al lavoro, aiutato dal manager musicale Fabrizio Ferraguzzo. Chi sta seguendo da vicino la preparazione della nuova edizione, parla di un conduttore concentratissimo sul suo doppio impegno anche come direttore artistico.

Nelle ultime settimane sono già emerse altre ipotesi sul cast di quello che, nel bene e nel male, è già un cast chiacchieratissimo. Tra queste, anche un possibile ritorno di Maria De Filippi all'Ariston in veste di co-conduttrice di una serata. La sua presenza, per Stefano De Martino, avrebbe certamente un significato particolare: è stato proprio Amici a rappresentare il passaggio fondamentale della sua carriera televisiva.

Un'altra presenza che, secondo quanto riferisce Adnkronos, sarebbe invece molto vicina alla conferma è quella di Brenda Lodigiani, già al fianco del conduttore a Stasera tutto è possibile, nonchè sua amica storica. Per lei, però, il progetto sarebbe differente. Non si parlerebbe tanto di una co-conduzione di una singola serata, quanto di una presenza costante durante tutte le cinque serate del Festival.