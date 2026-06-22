Belen già fuori da Sanremo 2027? Herbert Ballerina si fa largo nelle indiscrezioni

Sanremo 2027 è ancora lontano, ma il Festival di Stefano De Martino ha già acceso il suo consueto vortice di indiscrezioni. Tra conferme ufficiali e rumor sempre più insistenti, l'attenzione si concentra sui possibili volti del palco dell'Ariston. Al centro delle voci più recenti ci sono due nomi molto diversi tra loro: da un lato Belén Rodríguez, data da alcuni come possibile presenza, dall'altro Herbert Ballerina, che starebbe guadagnando spazio tra le ipotesi legate al cast. Ma cosa c'è di vero?

Belen fuori dai giochi? Smentite e indiscrezioni sul cast

Nei giorni scorsi si era detto che De Martino stesse pensando di ritagliare per Belen Rodríguez un ruolo al Festival di Sanremo. Il settimanale Gente aveva infatti scritto: "La notizia è più che succulenta: Stefano De Martino e il suo gruppo di lavoro vogliono coinvolgere Belén Rodríguez sul palco di Sanremo."

Secondo quanto riportato da Gabriele Parpiglia nella sua e newsletter la notizia "è una fake news gigante", l'eventuale assenza della showgirl argentina non sarebbe legata ad altri impegni televisivi: "non ci sarà a Sanremo non perché Belen farà il giudice a Tu Sì Que Vales in un ruolo di pochi minuti a puntata (un po' come Cattelan ad 'Amici'), ma per una scelta precisa di Stefano De Martino".

Belen Rodriguez

Nei mesi scorsi si è anche speculato sulla possibile presenza sul palco di Sanremo del gruppo di comici che ha contribuito al successo di Stasera tutto è possibile. Parpiglia al contrario scrive: "Stefano lascia fuori anche il gruppo storico di attori e amici napoletani presenti con lui a STEP".

Secondo quanto riporta ancora il giornalista, all'Ariston potrebbe invece esserci Herbert Ballerina, che oltre a Stasera tutto è possibile affianca da mesi Stefano De Martino ad Affari Tuoi. Ovviamente si tratta di semplici indiscrezioni, che potrebbero cambiare nel giro di poche settimane.

La sensazione è che il Festival di Sanremo inizierà a prendere forma davvero quest'estate, quando Stefano De Martino e Fabrizio Ferraguzzo inizieranno la selezione dei brani che ascolteremo dal 16 al 20 febbraio 2027. Come sempre accade quando si parla di Sanremo, il confine tra rumor e realtà resta sottile: il quadro definitivo si delineerà solo nei prossimi mesi, quando il Festival inizierà davvero a prendere forma.