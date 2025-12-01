Sanremo 2026, sorpresa tra gli esclusi: niente palco per Carl Brave e Mr. Rain

Arrivate oltre 300 proposte, solo 30 scelte. E tra chi non ce l'ha fatta compaiono artisti amatissimi: una selezione più dura del previsto che ha lasciato molti artisti delusi e i fan spiazzati.

Da ieri, 30 novembre, l'Italia è ufficialmente entrata nel clima sanremese che accompagnerà il Paese fino alla cosiddetta 'settimana santa', quella che da martedì 24 febbraio a sabato 28 febbraio 2026 terrà milioni di telespettatori incollati allo schermo per seguire la 76ª edizione del Festival di Sanremo.

L'annuncio dei 30 Big in gara e l'errore grafico su Aka7even

Come ormai da tradizione inaugurata da Amadeus, Carlo Conti ha rivelato i nomi dei 30 Big in gara durante l'edizione delle 13:30 del TG1 , un appuntamento che segna di fatto l'inizio del percorso verso il Festival. La presentazione non è stata priva di momenti divertenti: la grafica Rai ha commesso un errore che ha scatenato l'ironia del pubblico, mostrando per sbaglio la foto del regista Stefano Scala al posto di quella di Aka7even. Un intoppo rapidamente corretto, ma sufficiente a far sorridere i social.

Gli esclusi da Carlo Conti: l'elenco completo

Secondo indiscrezioni, al direttore artistico sarebbero arrivate circa 300 proposte musicali, rendendo la selezione particolarmente complessa. Molti artisti hanno seguito in diretta l'annuncio, speranzosi di sentire il proprio nome tra i prescelti, ma inevitabilmente non tutti ce l'hanno fatta.

Stando a quanto riportato da Il Messaggero e l'Adnkronos, ci sarebbe una lunga lista di cantanti rimasti esclusi dalla competizione, alcuni dei quali molto noti al grande pubblico. Tra questi, figure già passate dal palco dell'Ariston e nomi che negli ultimi anni hanno ottenuto grande attenzione dalla scena pop e indie italiana.