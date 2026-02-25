Sanremo 2026, scaletta completa della seconda serata: orari, ospiti, sfida dei Giovani

La seconda serata di Sanremo 2026 è quella che introduce la gara della Nuove Proposte, e che vedrà salire nuovamente sul palco dell'Ariston solo 15 Big, ovvero la metà di quelli in gara.
Mercoledì 25 febbraio cambieranno anche le modalità di voto, che porteranno, all'1:15 di notte, a una nuova classifica, dopo quella di ieri sera che ha visto finire in testa cinque canzoni, in ordine sparso.
La scaletta della seconda serata di Sanremo 2026: orari e ordine di uscita
Orario di inizio: 20:40
Fine prevista: 01:15
Big in gara: 15
Nuove Proposte: 4 (2 sfide)
Carlo Conti e Laura Pausini cominceranno puntuali alle 20:40, dopo i dieci minuti di PrimaFestival, e andranno avanti, a ritmo serrato, fino all'1:15 di notte, quando la linea passerà al DopoFestival di Nicola Savino.
Ma come arriveremo a scoprire la Top 5 anche stasera? Ecco la scaletta completa della seconda serata del Festival:
20:40 - ingresso Laura Pausini e Carlo Conti
20:43 - ingresso Gianluca Gazzoli e le Nuove Proposte
20:46 - prima semifinale Nuove Proposte
20:47 - Nicolò Filippucci - Laguna
20:52 - Blind, El Ma & Soniko - Nei miei DM
20:58 - seconda semifinale Nuove Proposte
20:59 - Mazzariello - Manifestazione d'amore
21:04 - Angelica Bove - Mattone
21:14 - vincitore seconda sfida
21:15 - Conti spiega regolamento votazione
21:17 - Patty Pravo - Opera
21:23 - ingresso Achille Lauro
21:26 - Lda & Aka 7even - Poesie clandestine
21:32 - Enrico Nigiotti - Ogni volta che non so volare
21:43 - Conti presenta Coro Anffas
21:49 - ingresso Pilar Fogliati
21:51 - Tommaso Paradiso - I romantici
21:57 - ingresso Lillo
21:59 - Elettra Lamborghini - Voilà
22:05 - Atleti di Milano-Cortina 2026
22:13 - Ermal Meta - Stella stellina
22:22 - ingresso Laura Pausini
22:29 - Laura Pausini & Achille Lauro - 16 marzo
22:37 - Levante - Sei tu
22:43 - Suzuki Stage - Bresh
22:49 - Bambole di pezza - Resta con me
23:11 - Chiello - Ti penso sempre
23:18 - ingresso Pilar Fogliati
23:21 - J-Ax - Italia starter pack
23:29 - Nayt - Prima che
23:41 - Max Pezzali
23:47 - ingresso Pilar Fogliati
23:49 - Fulminacci - Stupida sfortuna
23:58 - ingresso Achille Lauro
00:03 - Fedez & Masini - Male necessario
00:09 - Premio alla carriera a Fausto Leali
00:18 - Dargen D'Amico - AI AI
00:24 - ingresso Lillo
00:33 - Ditonellapiaga - Che fastidio!
00:39 - Conti ricorda numeri televoto
00:43 - Omaggio a Ornella Vanoni
00:50 - ingresso Lillo
01:01 - stop al Televoto
01:02 - collegamento con Rai Radio 2
01:10 - classifica provvisori seconda serata
01:15 - fine seconda serata
Ospiti e co-conduttori della seconda serata di Sanremo 2026
Ad affiancare Carlo Conti e Laura Pausini nella seconda serata di Sanremo 2026 ci saranno Achille Lauro, Pilar Fogliati e Lillo.
Dopo Gaia, sarà Bresh a esibirsi in piazza Colombo sul Suzuki Stage, mentre a metà serata si rinnoverà l'appuntamento con Max Pezzali, a bordo della Costa Toscana ormeggiata al largo della cittadina ligure.
Previsto nella serata di oggi anche l'omaggio a Ornella Vanoni e la consegna del Premio alla Carriera a Fausto Leali, che sarà presente sul palco dell'Ariston.
Direttamente dalle piste delle Olimpiadi Milano-Cortina, arriveranno a Sanremo alcuni degli atleti italiani medagliati. Ci saranno Francesca Lollobrigida, vincitrice di due ori olimpici, Lisa Vittozzi, primo oro olimpico italiano nell'inseguimento femminile e i campioni paralimpici Giacomo Bertagnolli e Giuliana Turra per il curling in carrozzina. Non ci sarà invece Arianna Fontana, a casa con l'influenza.
La gara della Nuove Proposte e chi vota nella seconda serata del Festival
Solo 15 i Big in gara che riascolteremo perchè, come già detto, oggi e domani ci sarà la gara della Nuove Proposte.
Ci saranno sfide dirette che stasera elimineranno due brani: Angelica Bove contro Mazzariello, poi Nicolò Filippucci contro Blind, El Ma & Soniko.
Le due canzoni più votate finiranno dritte nella sfida finale, domani sera. I voti per i Giovani in gara saranno così ripartiti: Televoto con peso del 34% sul risultato finale, giuria della sala stampa, tv e web e giuria delle radio entrambe con peso del 33%.
Diverse invece le votazioni per i 15 Big. Nella seconda puntata non voterà la giuria della sala stampa, che ha determinato la prima Top 5 dell'edizione. Di conseguenza il voto sarà ripartito tra la giuria delle radio e il pubblico a casa, con il Televoto.