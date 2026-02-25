Sanremo 2026, scaletta completa della seconda serata: orari, ospiti, sfida dei Giovani

La seconda serata di Sanremo 2026 è quella che introduce la gara della Nuove Proposte, e che vedrà salire nuovamente sul palco dell'Ariston solo 15 Big, ovvero la metà di quelli in gara.

Mercoledì 25 febbraio cambieranno anche le modalità di voto, che porteranno, all'1:15 di notte, a una nuova classifica, dopo quella di ieri sera che ha visto finire in testa cinque canzoni, in ordine sparso.

La scaletta della seconda serata di Sanremo 2026: orari e ordine di uscita

Orario di inizio: 20:40

Fine prevista: 01:15

Big in gara: 15

Nuove Proposte: 4 (2 sfide)

Carlo Conti e Laura Pausini cominceranno puntuali alle 20:40, dopo i dieci minuti di PrimaFestival, e andranno avanti, a ritmo serrato, fino all'1:15 di notte, quando la linea passerà al DopoFestival di Nicola Savino.

Ma come arriveremo a scoprire la Top 5 anche stasera? Ecco la scaletta completa della seconda serata del Festival:

20:40 - ingresso Laura Pausini e Carlo Conti 20:43 - ingresso Gianluca Gazzoli e le Nuove Proposte

20:46 - prima semifinale Nuove Proposte

20:47 - Nicolò Filippucci - Laguna

20:52 - Blind, El Ma & Soniko - Nei miei DM

20:58 - seconda semifinale Nuove Proposte

20:59 - Mazzariello - Manifestazione d'amore

21:04 - Angelica Bove - Mattone

21:14 - vincitore seconda sfida

21:15 - Conti spiega regolamento votazione

21:17 - Patty Pravo - Opera

21:23 - ingresso Achille Lauro

21:26 - Lda & Aka 7even - Poesie clandestine

21:32 - Enrico Nigiotti - Ogni volta che non so volare

21:43 - Conti presenta Coro Anffas

21:49 - ingresso Pilar Fogliati

21:51 - Tommaso Paradiso - I romantici

21:57 - ingresso Lillo

21:59 - Elettra Lamborghini - Voilà

22:05 - Atleti di Milano-Cortina 2026

22:13 - Ermal Meta - Stella stellina

22:22 - ingresso Laura Pausini

22:29 - Laura Pausini & Achille Lauro - 16 marzo

22:37 - Levante - Sei tu

22:43 - Suzuki Stage - Bresh

22:49 - Bambole di pezza - Resta con me

23:11 - Chiello - Ti penso sempre

23:18 - ingresso Pilar Fogliati

23:21 - J-Ax - Italia starter pack

23:29 - Nayt - Prima che

23:41 - Max Pezzali

23:47 - ingresso Pilar Fogliati

23:49 - Fulminacci - Stupida sfortuna

23:58 - ingresso Achille Lauro

00:03 - Fedez & Masini - Male necessario

00:09 - Premio alla carriera a Fausto Leali

00:18 - Dargen D'Amico - AI AI

00:24 - ingresso Lillo

00:33 - Ditonellapiaga - Che fastidio!

00:39 - Conti ricorda numeri televoto

00:43 - Omaggio a Ornella Vanoni

00:50 - ingresso Lillo

01:01 - stop al Televoto

01:02 - collegamento con Rai Radio 2

01:10 - classifica provvisori seconda serata

01:15 - fine seconda serata

Ospiti e co-conduttori della seconda serata di Sanremo 2026

Carlo Conti e Laura Pausini

Ad affiancare Carlo Conti e Laura Pausini nella seconda serata di Sanremo 2026 ci saranno Achille Lauro, Pilar Fogliati e Lillo.

Dopo Gaia, sarà Bresh a esibirsi in piazza Colombo sul Suzuki Stage, mentre a metà serata si rinnoverà l'appuntamento con Max Pezzali, a bordo della Costa Toscana ormeggiata al largo della cittadina ligure.

Previsto nella serata di oggi anche l'omaggio a Ornella Vanoni e la consegna del Premio alla Carriera a Fausto Leali, che sarà presente sul palco dell'Ariston.

Direttamente dalle piste delle Olimpiadi Milano-Cortina, arriveranno a Sanremo alcuni degli atleti italiani medagliati. Ci saranno Francesca Lollobrigida, vincitrice di due ori olimpici, Lisa Vittozzi, primo oro olimpico italiano nell'inseguimento femminile e i campioni paralimpici Giacomo Bertagnolli e Giuliana Turra per il curling in carrozzina. Non ci sarà invece Arianna Fontana, a casa con l'influenza.

La gara della Nuove Proposte e chi vota nella seconda serata del Festival

Levante nella prima serata di Sanremo 2026

Solo 15 i Big in gara che riascolteremo perchè, come già detto, oggi e domani ci sarà la gara della Nuove Proposte.

Ci saranno sfide dirette che stasera elimineranno due brani: Angelica Bove contro Mazzariello, poi Nicolò Filippucci contro Blind, El Ma & Soniko.

Le due canzoni più votate finiranno dritte nella sfida finale, domani sera. I voti per i Giovani in gara saranno così ripartiti: Televoto con peso del 34% sul risultato finale, giuria della sala stampa, tv e web e giuria delle radio entrambe con peso del 33%.

Diverse invece le votazioni per i 15 Big. Nella seconda puntata non voterà la giuria della sala stampa, che ha determinato la prima Top 5 dell'edizione. Di conseguenza il voto sarà ripartito tra la giuria delle radio e il pubblico a casa, con il Televoto.