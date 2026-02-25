La classifica di Sanremo 2026 dopo la prima serata: Fedez e Masini volano in Top 5

Il verdetto della sala stampa premia il ritorno del rapper e del cantautore toscano: ecco le prime posizioni e i momenti chiave della serata d'esordio all'Ariston.

Tra debutti emozionanti e grandi ritorni, è trascorsa la prima serata di Sanremo 2026. Ed è naturalmente arrivata la prima classifica parziale, che non ha regalato grandi sorprese rispetto ai pronostici.

Fedez e Marco Masini si prendono la scena, piazzandosi stabilmente nella Top 5 dei favoriti: insieme a loro ben tre donne.

Un inizio in salita per Carlo Conti e Laura Pausini, che hanno guidato una lunghissima maratona musicale, con ben 30 esibizioni, che ha però generato più di qualche perplessità nel pubblico dei social.

Classifica Sanremo 2026: i voti della prima serata

La Top 5 della serata inaugurale del 76° Festival è stata determinata dai voti della giuria della Sala Stampa, TV e Web, di conseguenza non ci sono state grandi sorprese rispetto a quanto già letto nei giorni scorsi, in base agli ascolti in anteprima.

Al termine della puntata, e delle votazioni, Carlo Conti e Laura Pausini, accompagnati dal co-conduttore per una sera, Can Yaman, hanno annunciato le prime cinque canzoni più apprezzate, in ordine casuale: