Sanremo 2026, guida all'ultimo Festival di Carlo Conti: cantanti, ospiti, il programma delle serate

Sanremo 2026 sarà l'ultimo Festival di Carlo Conti e si preannuncia come un'edizione assai discussa, nonostante le scelte improntate alla tradizione del direttore artistico.
Dal 24 al 28 febbraio, sul palco del Teatro Ariston si rinnoveranno tutti gli ingredienti soliti della kermesse più famosa e attesa d'Italia: 30 Big in gara, duetti, super ospiti, co-conduttori e co-conduttrici.
Con Laura Pausini tutte le sere al fianco di Carlo Conti, e una finale che assegnerà anche il pass per l'Eurovision (per chi vorrà partecipare), ecco la guida completa alla 76ª edizione: programma serata per serata, ospiti, cover, regolamento e tutto quello che c'è da sapere prima del via.
I cantanti in gara e le canzoni
Saranno 30 i big in gara a Sanremo 2026, che con le 4 nuove proposte selezionate portano a 34 artisti chiamati a esibirsi, un record che il Festival ha visto solo nel 2024.
Ciascuno porta un brano inedito che verrà votato nel corso delle serate in base a quanto previsto dal regolamento. Ecco la lista completa di cantanti e canzoni.
-
Arisa - Magica favola
-
Bambole di Pezza - Resta con me
-
Chiello - Ti penso sempre
-
Dargen D'Amico - AI AI
-
Ditonellapiaga - Che fastidio!
-
Eddie Brock - Avvoltoi
-
Elettra Lamborghini - Voilà
-
Enrico Nigiotti - Ogni volta che non so volare
-
Ermal Meta - Stella stellina
-
Fedez & Marco Masini - Male Necessario
-
Francesco Renga - Il meglio di me
-
Fulminacci - Stupida sfortuna
-
J‑Ax - Italia Starter Pack
-
LDA & Aka 7even - Poesie clandestine
-
Leo Gassmann - Naturale
-
Levante - Sei tu
-
Luchè - Labirinto
-
Malika Ayane - Animali notturni
-
Mara Sattei - Le cose che non sai di me
-
Maria Antonietta & Colombre - La felicità e basta
-
Michele Bravi - Prima o poi
-
Nayt - Prima che
-
Patty Pravo - Opera
-
Raf - Ora e per sempre
-
Sal Da Vinci - Per sempre sì
-
Samurai Jay - Ossessione
-
Sayf - Tu mi piaci tanto
-
Serena Brancale - Qui con me
-
Tredici Pietro - Uomo che cade
-
Tommaso Paradiso - I romantici
Chi vincerà tra i Big avrà la possibilità di rappresentare l'Italia al prossimo Eurovision Song Contest, che si terrà a Vienna dal 12 al 16 maggio. Edizione non facile, quella che si prospetta per il festival internazionale: la presenza di Israele tra i partecipanti potrebbe pregiudicare la partecipazione di molti artisti, in protesta. Tra gli italiani candidati a salire sul palco austriaco, Levante ha per esempio già dichiarato che, toccasse a lei, sceglierebbe di non partecipare proprio per la presenza del Paese del Medio Oriente. Molti potrebbero seguire il suo esempio.
Tra le nuove proposte che vedremo sul palco dell'Ariston dal 24 al 28 febbraio ci sono:
-
Angelica Bove - Mattone
-
Nicolò Filippucci - Laguna
-
Blind, El Ma & Soniko - I miei DM
-
Mazzariello - Manifestazione d'amore
Il programma delle cinque serate
Come le altre edizioni del Festival della Canzone italiana, anche la 76a edizione si articolerà in cinque diverse serate, dal 24 al 28 febbraio.
Prima di entrare nel dettaglio, ecco cosa succederà ogni sera a Sanremo 2026, in breve:
-
Martedì 24 febbraio - Tutti i 30 Big
-
Mercoledì 25 febbraio - 15 Big + Nuove Proposte
-
Giovedì 26 febbraio - Altri 15 Big + finale Giovani
-
Venerdì 27 febbraio - Serata cover e duetti
-
Sabato 28 febbraio - Finale e proclamazione del vincitore
Durante la prima serata, martedì 24 febbraio, si esibiranno tutti i Big in gara con i brani inediti, votati dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web. Mercoledì 25 febbraio, durante la seconda serata, partirà la gara delle Nuove Proposte. Oltre a loro si esibiranno 15 Big. La classifica ottenuta sarà data dal voto combinato di giurie e pubblico.
La terza serata di giovedì 26 febbraio si aprirà con le esibizioni degli altri 15 Big in gara, ma soprattutto ospiterà la finale delle Nuove Proposte. Tanto per i giovani quanto per i Big, la classifica sarà ancora una volta determinata dal voto combinato di giurie e pubblico da casa.
La quarta serata sarà come sempre una delle più attese: quella di venerdì 27 febbraio è infatti la serata delle cover e dei duetti, dove ogni artista in gara propone la reinterpretazione di un brano che ha fatto la storia della musica, accompagnato da uno o più ospiti. A votare saranno tutte e tre le giurie, ma la classifica che si otterrà non influirà sulla gara ufficiale.
Infine, sabato 28 febbraio, si arriverà alla serata conclusiva di questa edizione: in finale canteranno ancora una volta tutti i big in gara. Una prima classifica, ottenuta con il voto combinato di giurie e pubblico, determinerà i cinque finalisti. Da questa rosa, dopo le interpretazioni di rito, verranno scelti il vincitore o la vincitrice di Sanremo 2026.
Chi vota durante la 76a edizione del Festival?
Come accaduto nella scorsa edizione, le giurie saranno tre, quella della Sala Stampa e Web, quella delle Radio e il pubblico da casa, che potrà esprimere la propria preferenza con il televoto. Nel corso della prima serata voterà soltanto la Giuria della Sala Stampa e al termine della diretta verranno comunicate le prime cinque posizioni.
La seconda e la terza serata, che vedranno l'esibizione di metà dei concorrenti Big e delle nuove proposte, chiameranno a votare la giuria delle Radio e il pubblico. Anche il 25 e il 26 febbraio verranno comunicate solo le prime cinque posizioni, in ordine sparso.
La serata cover e duetti vedrà tutte e tre le giurie impegnate nel voto, con queste percentuali: il Televoto peserà per il 34%, la Giuria della Sala Stampa per il 33% e la Giuria delle Radio per il restante 33%. Alla fine della serata verrà decretato un vincitore.
Le votazioni saranno invece due durante la finalissima del 28 febbraio. Una prima espressione di voto, da parte di tutte e tre le giurie, porterà a decretare chi sono i 5 big in pole position per la vittoria. Da qui si procederà a una nuova votazione, che vedrà ancora una volta impegnati pubblico, Radio e Sala Stampa, e che decreterà la classifica definitiva del Festival.
I duetti e le cover
La quarta serata, come già detto, sarà quella interamente dedicata alle cover e ai duetti, uno dei momenti più attesi: i Big in gara reinterpreteranno brani celebri italiani o internazionali affiancati da artisti ospiti. Le esibizioni verranno votate da tutte e tre le giurie, ma il risultato non conterà per la classifica finale del Festival.
Ecco la lista completa e aggiornata di tutti i duetti:
-
Tommaso Paradiso con Stadio in L'ultima luna
-
Chiello con Saverio Cigarini in Mi sono innamorato di te
-
Serena Brancale con Gregory Porter e Delia in Bésame mucho
-
Fulminacci con Francesca Fagnani in Parole Parole
-
Ditonellapiaga con TonyPitony in The Lady Is a Tramp
-
Fedez e Masini con Stjepan Hauser in Meravigliosa creatura
-
Leo Gassmann con Aiello in Era già tutto previsto
-
Sayf con Alex Britti e Mario Biondi in Hit the Road Jack
-
Arisa con il Coro del Teatro Regio di Parma in Quello che le donne non dicono
-
Tredici Pietro con Galeffi, Fudasca & Band in Vita
-
Sal da Vinci con Michele Zarrillo in Cinque giorni
-
Malyka Ayane con Claudio Santamaria in Mi sei scoppiato dentro al cuore
-
Luchè con Gianluca Grignani in Falco a metà
-
Samurai Jay con Belen Rodriguez e Roy Paci in Baila Morena
-
Raf con The Kolors in The Riddle
-
Ermal Meta con con Dardust in Golden Hour
-
Nayt con Joan Thiele in La canzone dell'amore perduto
-
Elettra Lamborghini con Las Ketchup in Aserejé
-
J-Ax con Ligera County Fam. in E la vita, la vita
-
Michele Bravi con Fiorella Mannoia in Domani è un altro giorno
-
Enrico Nigiotti con Alfa in En e Xanax
-
Maria Antonietta & Colombre con Brunori Sas in Il mondo
-
Francesco Renga con Giusy Ferreri in Ragazzo solo, ragazza sola
-
Mara Sattei con Mecna in L'ultimo bacio
-
LDA e Aka7even con Tullio De Piscopo in Andamento lento
-
Levante con Gaia in I maschi
-
Dargen D'Amico con Pupo e Fabrizio Bosso in Su di noi
-
Eddie Brock con Fabrizio Moro in Portami via
-
Patty Pravo con Timofej Andrijashenko in Ti lascio una canzone
-
Bambole di Pezza con Cristina D'Avena in Occhi di gatto
Gli ospiti delle cinque serate
Come ogni anno, sono tanti gli artisti, soprattutto italiani, chiamati a esibirsi durante i cinque giorni di Sanremo, e non solo sul palco dell'Ariston. Se sulla nave Costa Toscana ci sarà ogni sera Max Pezzali a regalare un'esibizione diversa, l'appuntamento per il pubblico è anche fuori dal teatro, in piazza Colombo, dove verrà allestito il Suzuki Stage.
-
Tiziano Ferro è atteso nella prima serata
-
Eros Ramazzotti e Alicia Keys si esibiranno in un duetto durante terza puntata
-
Andrea Bocelli è atteso come super ospite per la finale di sabato
Questo invece il calendario delle esibizioni previste sul Suzuki Stage di piazza Colombo:
-
martedì 24 febbraio: Gaia (che rivedremo insieme a Levante nella serata delle cover)
-
mercoledì 25 febbraio: Bresh
-
giovedì 26 febbraio: The Kolors (che rivedremo con Raf venerdì 27 febbraio)
-
venerdì 27 febbraio: Francesco Gabbani
-
sabato 28 febbraio: i Pooh
Da Can Yaman a Irina Shayk: conduttori e conduttrici di Sanremo 2026
Se la conduzione sarà affidata al direttore artistico, Carlo Conti, e a Laura Pausini, anche nella 76a edizione il Festival vedrà la presenza di numeroi co-conduttori e co-conduttrici. Modelle, comici, attori che saranno chiamati a presentare i cantanti in gara e, solitamente, a una piccola performance, che sia un monologo, una canzone, uno sketch.
-
Can Yaman, il nuovo volto di Sandokan, sarà co-conduttore di martedì 24 febbraio
-
ci saranno Pilar Fogliati e Achille Lauro, insieme al comico Lillo, mercoledì 25 febbraio
-
Irina Shayk e Ubaldo Pantani, l'ultimo arruolato, co-condurranno giovedì 26 febbraio
-
un gradito ritorno, quello di Bianca Balti, come co-conduttrice di venerdì 27 febbraio
-
Giorgia Cardinaletti, invitata a sorpresa, e Nino Frassica accompagneranno Carlo Conti e Laura Pausini durante la finalissima
Orari e dove vedere Sanremo 2026 in TV e streaming
Come sempre da quando viene trasmesso in TV, Sanremo 2026 sarà visibile in chiaro su Rai 1. L'unica piattaforma streaming che trasmetterà la 76a edizione della kermesse canora sarà naturalmente RaiPlay. In catalogo sono già presenti contenuti speciali legati ai 30 Big in gara, le clip della conferenza stampa della vigilia ed è inoltre possibile recuperare i momenti più particolari di Sanremo 2025.
Anche per chi vive all'estero è possibile seguire Sanremo. La soluzione migliore resta lo streaming su RaiPlay, ma in molti casi potrebbe essere tuttavia necessario utilizzare una Vpn. L'altra soluzione è Rai Italia, il canale internazionale della RAI distribuito tramite operatori via cavo, satellite e IPTV. Sanremo sarà visibile anche in altissima definizione sul canale Rai 4K (canale 210 di Tivùsat).
Ogni puntata di Sanremo 2026 comincerà alle 20:40, subito dopo il TG1 e il PrimaFestival, la striscia di 10 minuti che apre ogni serata e che è condotta da Ema Stokholma, Carolina Rey e Manola Moslehi. Anche quest'anno non è prevista una durata eccessiva, così da mandare il pubblico a letto intorno all'1:15.
Per tutti gli stoici che avranno ancora tempo ed energie da dedicare alla kermesse, l'appuntamento all'1:20 sarà con il DopoFestival di Nicola Savino.