Sanremo 2026, guida all'ultimo Festival di Carlo Conti: cantanti, ospiti, il programma delle serate

Il Festival di Sanremo 2026 sarà l'ultima edizione guidata da Carlo Conti, che ha voluto accanto a sè anche Laura Pausini: ecco una guida completa con il programma, i cantanti in gara, gli ospiti, gli orari e molto altro

Sanremo 2026 sarà l'ultimo Festival di Carlo Conti e si preannuncia come un'edizione assai discussa, nonostante le scelte improntate alla tradizione del direttore artistico.

Dal 24 al 28 febbraio, sul palco del Teatro Ariston si rinnoveranno tutti gli ingredienti soliti della kermesse più famosa e attesa d'Italia: 30 Big in gara, duetti, super ospiti, co-conduttori e co-conduttrici.

Con Laura Pausini tutte le sere al fianco di Carlo Conti, e una finale che assegnerà anche il pass per l'Eurovision (per chi vorrà partecipare), ecco la guida completa alla 76ª edizione: programma serata per serata, ospiti, cover, regolamento e tutto quello che c'è da sapere prima del via.

I cantanti in gara e le canzoni

I 30 Big di Sanremo 2026 posano per la tradizionale cover di TV Sorrisi e Canzoni

Saranno 30 i big in gara a Sanremo 2026, che con le 4 nuove proposte selezionate portano a 34 artisti chiamati a esibirsi, un record che il Festival ha visto solo nel 2024.

Ciascuno porta un brano inedito che verrà votato nel corso delle serate in base a quanto previsto dal regolamento. Ecco la lista completa di cantanti e canzoni.

Arisa - Magica favola

Bambole di Pezza - Resta con me

Chiello - Ti penso sempre

Dargen D'Amico - AI AI

Ditonellapiaga - Che fastidio!

Eddie Brock - Avvoltoi

Elettra Lamborghini - Voilà

Enrico Nigiotti - Ogni volta che non so volare

Ermal Meta - Stella stellina

Fedez & Marco Masini - Male Necessario

Francesco Renga - Il meglio di me

Fulminacci - Stupida sfortuna

J‑Ax - Italia Starter Pack

LDA & Aka 7even - Poesie clandestine

Leo Gassmann - Naturale

Levante - Sei tu

Luchè - Labirinto

Malika Ayane - Animali notturni

Mara Sattei - Le cose che non sai di me

Maria Antonietta & Colombre - La felicità e basta

Michele Bravi - Prima o poi

Nayt - Prima che

Patty Pravo - Opera

Raf - Ora e per sempre

Sal Da Vinci - Per sempre sì

Samurai Jay - Ossessione

Sayf - Tu mi piaci tanto

Serena Brancale - Qui con me

Tredici Pietro - Uomo che cade

Tommaso Paradiso - I romantici

Chi vincerà tra i Big avrà la possibilità di rappresentare l'Italia al prossimo Eurovision Song Contest, che si terrà a Vienna dal 12 al 16 maggio. Edizione non facile, quella che si prospetta per il festival internazionale: la presenza di Israele tra i partecipanti potrebbe pregiudicare la partecipazione di molti artisti, in protesta. Tra gli italiani candidati a salire sul palco austriaco, Levante ha per esempio già dichiarato che, toccasse a lei, sceglierebbe di non partecipare proprio per la presenza del Paese del Medio Oriente. Molti potrebbero seguire il suo esempio.

Tra le nuove proposte che vedremo sul palco dell'Ariston dal 24 al 28 febbraio ci sono:

Angelica Bove - Mattone

Nicolò Filippucci - Laguna

Blind, El Ma & Soniko - I miei DM

Mazzariello - Manifestazione d'amore

Il programma delle cinque serate

La scenografia di Sanremo 2026

Come le altre edizioni del Festival della Canzone italiana, anche la 76a edizione si articolerà in cinque diverse serate, dal 24 al 28 febbraio.

Prima di entrare nel dettaglio, ecco cosa succederà ogni sera a Sanremo 2026, in breve:

Martedì 24 febbraio - Tutti i 30 Big

Mercoledì 25 febbraio - 15 Big + Nuove Proposte

Giovedì 26 febbraio - Altri 15 Big + finale Giovani

Venerdì 27 febbraio - Serata cover e duetti

Sabato 28 febbraio - Finale e proclamazione del vincitore

Durante la prima serata, martedì 24 febbraio, si esibiranno tutti i Big in gara con i brani inediti, votati dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web. Mercoledì 25 febbraio, durante la seconda serata, partirà la gara delle Nuove Proposte. Oltre a loro si esibiranno 15 Big. La classifica ottenuta sarà data dal voto combinato di giurie e pubblico.

La terza serata di giovedì 26 febbraio si aprirà con le esibizioni degli altri 15 Big in gara, ma soprattutto ospiterà la finale delle Nuove Proposte. Tanto per i giovani quanto per i Big, la classifica sarà ancora una volta determinata dal voto combinato di giurie e pubblico da casa.

La quarta serata sarà come sempre una delle più attese: quella di venerdì 27 febbraio è infatti la serata delle cover e dei duetti, dove ogni artista in gara propone la reinterpretazione di un brano che ha fatto la storia della musica, accompagnato da uno o più ospiti. A votare saranno tutte e tre le giurie, ma la classifica che si otterrà non influirà sulla gara ufficiale.

Infine, sabato 28 febbraio, si arriverà alla serata conclusiva di questa edizione: in finale canteranno ancora una volta tutti i big in gara. Una prima classifica, ottenuta con il voto combinato di giurie e pubblico, determinerà i cinque finalisti. Da questa rosa, dopo le interpretazioni di rito, verranno scelti il vincitore o la vincitrice di Sanremo 2026.

Chi vota durante la 76a edizione del Festival?

I 30 Big in gara e i conduttori al Quirinale con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella

Come accaduto nella scorsa edizione, le giurie saranno tre, quella della Sala Stampa e Web, quella delle Radio e il pubblico da casa, che potrà esprimere la propria preferenza con il televoto. Nel corso della prima serata voterà soltanto la Giuria della Sala Stampa e al termine della diretta verranno comunicate le prime cinque posizioni.

La seconda e la terza serata, che vedranno l'esibizione di metà dei concorrenti Big e delle nuove proposte, chiameranno a votare la giuria delle Radio e il pubblico. Anche il 25 e il 26 febbraio verranno comunicate solo le prime cinque posizioni, in ordine sparso.

La serata cover e duetti vedrà tutte e tre le giurie impegnate nel voto, con queste percentuali: il Televoto peserà per il 34%, la Giuria della Sala Stampa per il 33% e la Giuria delle Radio per il restante 33%. Alla fine della serata verrà decretato un vincitore.

Le votazioni saranno invece due durante la finalissima del 28 febbraio. Una prima espressione di voto, da parte di tutte e tre le giurie, porterà a decretare chi sono i 5 big in pole position per la vittoria. Da qui si procederà a una nuova votazione, che vedrà ancora una volta impegnati pubblico, Radio e Sala Stampa, e che decreterà la classifica definitiva del Festival.

I duetti e le cover

Carlo Conti e Laura Pausini insieme sul palco dell'Ariston nel 2025

La quarta serata, come già detto, sarà quella interamente dedicata alle cover e ai duetti, uno dei momenti più attesi: i Big in gara reinterpreteranno brani celebri italiani o internazionali affiancati da artisti ospiti. Le esibizioni verranno votate da tutte e tre le giurie, ma il risultato non conterà per la classifica finale del Festival.

Ecco la lista completa e aggiornata di tutti i duetti:

Tommaso Paradiso con Stadio in L'ultima luna

Chiello con Saverio Cigarini in Mi sono innamorato di te

Serena Brancale con Gregory Porter e Delia in Bésame mucho

Fulminacci con Francesca Fagnani in Parole Parole

Ditonellapiaga con TonyPitony in The Lady Is a Tramp

Fedez e Masini con Stjepan Hauser in Meravigliosa creatura

Leo Gassmann con Aiello in Era già tutto previsto

Sayf con Alex Britti e Mario Biondi in Hit the Road Jack

Arisa con il Coro del Teatro Regio di Parma in Quello che le donne non dicono

Tredici Pietro con Galeffi, Fudasca & Band in Vita

Sal da Vinci con Michele Zarrillo in Cinque giorni

Malyka Ayane con Claudio Santamaria in Mi sei scoppiato dentro al cuore

Luchè con Gianluca Grignani in Falco a metà

Samurai Jay con Belen Rodriguez e Roy Paci in Baila Morena

Raf con The Kolors in The Riddle

Ermal Meta con con Dardust in Golden Hour

Nayt con Joan Thiele in La canzone dell'amore perduto

Elettra Lamborghini con Las Ketchup in Aserejé

J-Ax con Ligera County Fam. in E la vita, la vita

Michele Bravi con Fiorella Mannoia in Domani è un altro giorno

Enrico Nigiotti con Alfa in En e Xanax

Maria Antonietta & Colombre con Brunori Sas in Il mondo

Francesco Renga con Giusy Ferreri in Ragazzo solo, ragazza sola

Mara Sattei con Mecna in L'ultimo bacio

LDA e Aka7even con Tullio De Piscopo in Andamento lento

Levante con Gaia in I maschi

Dargen D'Amico con Pupo e Fabrizio Bosso in Su di noi

Eddie Brock con Fabrizio Moro in Portami via

Patty Pravo con Timofej Andrijashenko in Ti lascio una canzone

Bambole di Pezza con Cristina D'Avena in Occhi di gatto

Gli ospiti delle cinque serate

Tiziano Ferro super ospite a Sanremo già nel 2020

Come ogni anno, sono tanti gli artisti, soprattutto italiani, chiamati a esibirsi durante i cinque giorni di Sanremo, e non solo sul palco dell'Ariston. Se sulla nave Costa Toscana ci sarà ogni sera Max Pezzali a regalare un'esibizione diversa, l'appuntamento per il pubblico è anche fuori dal teatro, in piazza Colombo, dove verrà allestito il Suzuki Stage.

Tiziano Ferro è atteso nella prima serata

Eros Ramazzotti e Alicia Keys si esibiranno in un duetto durante terza puntata

Andrea Bocelli è atteso come super ospite per la finale di sabato

Questo invece il calendario delle esibizioni previste sul Suzuki Stage di piazza Colombo:

martedì 24 febbraio: Gaia (che rivedremo insieme a Levante nella serata delle cover)

mercoledì 25 febbraio: Bresh

giovedì 26 febbraio: The Kolors (che rivedremo con Raf venerdì 27 febbraio)

venerdì 27 febbraio: Francesco Gabbani

sabato 28 febbraio: i Pooh

Da Can Yaman a Irina Shayk: conduttori e conduttrici di Sanremo 2026

Dopo anni di speculazioni, Can Yaman salirà per la prima volta sul palco dell'Ariston martedì 24 febbraio 2026

Se la conduzione sarà affidata al direttore artistico, Carlo Conti, e a Laura Pausini, anche nella 76a edizione il Festival vedrà la presenza di numeroi co-conduttori e co-conduttrici. Modelle, comici, attori che saranno chiamati a presentare i cantanti in gara e, solitamente, a una piccola performance, che sia un monologo, una canzone, uno sketch.

Can Yaman , il nuovo volto di Sandokan, sarà co-conduttore di martedì 24 febbraio

ci saranno Pilar Fogliati e Achille Lauro , insieme al comico Lillo , mercoledì 25 febbraio

Irina Shayk e Ubaldo Pantani, l'ultimo arruolato, co-condurranno giovedì 26 febbraio

un gradito ritorno, quello di Bianca Balti , come co-conduttrice di venerdì 27 febbraio

Giorgia Cardinaletti, invitata a sorpresa, e Nino Frassica accompagneranno Carlo Conti e Laura Pausini durante la finalissima

Orari e dove vedere Sanremo 2026 in TV e streaming

Come sempre da quando viene trasmesso in TV, Sanremo 2026 sarà visibile in chiaro su Rai 1. L'unica piattaforma streaming che trasmetterà la 76a edizione della kermesse canora sarà naturalmente RaiPlay. In catalogo sono già presenti contenuti speciali legati ai 30 Big in gara, le clip della conferenza stampa della vigilia ed è inoltre possibile recuperare i momenti più particolari di Sanremo 2025.

Anche per chi vive all'estero è possibile seguire Sanremo. La soluzione migliore resta lo streaming su RaiPlay, ma in molti casi potrebbe essere tuttavia necessario utilizzare una Vpn. L'altra soluzione è Rai Italia, il canale internazionale della RAI distribuito tramite operatori via cavo, satellite e IPTV. Sanremo sarà visibile anche in altissima definizione sul canale Rai 4K (canale 210 di Tivùsat).

Ogni puntata di Sanremo 2026 comincerà alle 20:40, subito dopo il TG1 e il PrimaFestival, la striscia di 10 minuti che apre ogni serata e che è condotta da Ema Stokholma, Carolina Rey e Manola Moslehi. Anche quest'anno non è prevista una durata eccessiva, così da mandare il pubblico a letto intorno all'1:15.

Per tutti gli stoici che avranno ancora tempo ed energie da dedicare alla kermesse, l'appuntamento all'1:20 sarà con il DopoFestival di Nicola Savino.