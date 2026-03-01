Sanremo 2026, Sal Da Vinci fuori dalla Top 5 di Spotify: chi è il più ascoltato

Si è da poco concluso il Festival di Sanremo 2026 e, come ogni anno, Spotify ha rilasciato la classifica dei brani più ascoltati della piattaforma digitale. Sorprendentemente, a dominare è Samurai Jay con il singolo Ossessione, che ha raggiunto 2.786.561 stream, superando di gran lunga il brano primo classificato del festival.

Il vincitore della kermesse canora, Sal Da Vinci con Per sempre sì, si posiziona infatti solo al decimo posto con 1.986.144 stream. Subito dietro Samurai Jay, troviamo Fedez & Masini con Male necessario (2.718.938 stream), Sayf con Tu mi piaci tanto (2.707.927 stream) e Ditonellapiaga con *Che fastidio! (2.564.916 stream).

Ecco la classifica completa dei brani di Sanremo 2026 su Spotify:

1) Samurai Jay - "Ossessione": 2.786.561 stream

2) Fedez & Masini - "Male necessario": 2.718.938 stream

3) Sayf - "Tu mi piaci tanto": 2.707.927 stream

4) Ditonellapiaga - "Che fastidio!": 2.564.916 stream

5) Nayt - "Prima che": 2.509.961 stream

6) Luchè - "Labirinto": 2.426.717 stream

7) Fulminacci - "Stupida sfortuna": 2.255.663 stream

8) Tommaso Paradiso - "I romantici": 2.024.741 stream

9) Serena Brancale - "Qui con me": 2.000.051 stream

10) Sal Da Vinci - "Per sempre sì": 1.986.144 stream

11) Arisa - "Magica favola": 1.972.686 stream

12) LDA & Aka 7even - "Poesie clandestine": 1.856.666 stream

13) J-Ax - "Italia Starter Pack": 1.689.294 stream

14) Chiello - "Ti penso sempre": 1.421.582 stream

15) Tredici Pietro - "Uomo che cade": 1.393.595 stream

16) Bambole di Pezza - "Resta con me": 1.340.609 stream

17) Levante - "Sei tu": 1.336.293 stream

18) Ermal Meta - "Stella stellina": 1.314.514 stream

19) Malika Ayane - "Animali notturni": 1.295.579 stream

20) Dargen D'Amico - "Ai ai": 1.221.067 stream

21) Michele Bravi - "Prima o poi": 1.217.775 stream

22) Mara Sattei - "Le cose che non sai di me": 1.183.073 stream

23) Elettra Lamborghini - "Voilà": 1.159.787 stream

24) Enrico Nigiotti - "Ogni volta che non so volare": 1.125.366 stream

25) Eddie Brock - "Avvoltoi": 1.080.382 stream

26) Leo Gassmann - "Naturale": 956.110 stream

27) Maria Antonietta & Colombre - "La felicità e basta": 945.080 stream

28) Raf - "Ora e per sempre": 824.472 stream

29) Francesco Renga - "Il meglio di me": 790.167 stream

30) Patty Pravo - "Opera": 558.367 stream

Confronto con la classifica dopo la seconda serata

Curioso notare come la classifica di ascolti su Spotify oggi differisca da quella parziale dopo la seconda serata del festival. In quel momento, in testa c'erano Fedez & Masini con Male necessario, seguiti da Sayf (Tu mi piaci tanto) e Nayt (Prima che). Samurai Jay, che ora domina la classifica definitiva, si trovava invece al settimo posto.