Sanremo 2026, Sal Da Vinci fuori dalla Top 5 di Spotify: chi è il più ascoltato

Si è da poco concluso il Festival di Sanremo 2026 e, come ogni anno, Spotify ha rilasciato la classifica dei brani più ascoltati della piattaforma digitale. Sorprendentemente, a dominare è Samurai Jay con il singolo Ossessione, che ha raggiunto 2.786.561 stream, superando di gran lunga il brano primo classificato del festival.
Il vincitore della kermesse canora, Sal Da Vinci con Per sempre sì, si posiziona infatti solo al decimo posto con 1.986.144 stream. Subito dietro Samurai Jay, troviamo Fedez & Masini con Male necessario (2.718.938 stream), Sayf con Tu mi piaci tanto (2.707.927 stream) e Ditonellapiaga con *Che fastidio! (2.564.916 stream).
Ecco la classifica completa dei brani di Sanremo 2026 su Spotify:
- 1) Samurai Jay - "Ossessione": 2.786.561 stream
- 2) Fedez & Masini - "Male necessario": 2.718.938 stream
- 3) Sayf - "Tu mi piaci tanto": 2.707.927 stream
- 4) Ditonellapiaga - "Che fastidio!": 2.564.916 stream
- 5) Nayt - "Prima che": 2.509.961 stream
- 6) Luchè - "Labirinto": 2.426.717 stream
- 7) Fulminacci - "Stupida sfortuna": 2.255.663 stream
- 8) Tommaso Paradiso - "I romantici": 2.024.741 stream
- 9) Serena Brancale - "Qui con me": 2.000.051 stream
- 10) Sal Da Vinci - "Per sempre sì": 1.986.144 stream
- 11) Arisa - "Magica favola": 1.972.686 stream
- 12) LDA & Aka 7even - "Poesie clandestine": 1.856.666 stream
- 13) J-Ax - "Italia Starter Pack": 1.689.294 stream
- 14) Chiello - "Ti penso sempre": 1.421.582 stream
- 15) Tredici Pietro - "Uomo che cade": 1.393.595 stream
- 16) Bambole di Pezza - "Resta con me": 1.340.609 stream
- 17) Levante - "Sei tu": 1.336.293 stream
- 18) Ermal Meta - "Stella stellina": 1.314.514 stream
- 19) Malika Ayane - "Animali notturni": 1.295.579 stream
- 20) Dargen D'Amico - "Ai ai": 1.221.067 stream
- 21) Michele Bravi - "Prima o poi": 1.217.775 stream
- 22) Mara Sattei - "Le cose che non sai di me": 1.183.073 stream
- 23) Elettra Lamborghini - "Voilà": 1.159.787 stream
- 24) Enrico Nigiotti - "Ogni volta che non so volare": 1.125.366 stream
- 25) Eddie Brock - "Avvoltoi": 1.080.382 stream
- 26) Leo Gassmann - "Naturale": 956.110 stream
- 27) Maria Antonietta & Colombre - "La felicità e basta": 945.080 stream
- 28) Raf - "Ora e per sempre": 824.472 stream
- 29) Francesco Renga - "Il meglio di me": 790.167 stream
- 30) Patty Pravo - "Opera": 558.367 stream
Confronto con la classifica dopo la seconda serata
Curioso notare come la classifica di ascolti su Spotify oggi differisca da quella parziale dopo la seconda serata del festival. In quel momento, in testa c'erano Fedez & Masini con Male necessario, seguiti da Sayf (Tu mi piaci tanto) e Nayt (Prima che). Samurai Jay, che ora domina la classifica definitiva, si trovava invece al settimo posto.