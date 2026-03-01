Sanremo 2026, Sal Da Vinci è il vincitore: la classifica finale completa

Ecco la classifica finale di Sanremo 2026: Sal Da Vinci ha vinto il 76° Festival della Canzone Italiana con la canzone Per sempre sì, diventata un vero tormentone sui social nell'ultima settimana

Sal Da Vinci riceve il Leone d'Oro come 76° vincitore di Sanremo
NOTIZIA di 01/03/2026

La classifica di Sanremo 2026 ha decretato Sal Da Vinci come nuovo vincitore del Festival con la canzone Per sempre sì, già virale sui social.

I 30 cantanti in gara sono stati votati dal pubblico a casa, che ha pesato per il 34%, dalla giuria della sala stampa (33%) e da quella delle radio (33%).

La classifica finale di Sanremo 2026 e i premi

I super favoriti della vigilia - Fedez/Masini e Ditonellapiaga - hanno dovuto accontentarsi, rispettivamente, del quinto e del terzo posto. Medaglia d'argento, invece, a sorpresa, a Sayf, con la canzone Tu mi piaci tanto.

  • 1) Sal Da Vinci

  • 2) Sayf

  • 3) Ditonellapiaga

  • 4) Arisa

  • 5) Fedez & Masini

  • 6) Nayt

  • 7) Fulminacci

  • 8) Ermal Meta

  • 9) Serena Brancale

  • 10) Tommaso Paradiso

  • 11) LDA & AKA 7even

  • 12) Luchè

  • 13) Bambole di pezza

  • 14) Levante

  • 15) J-Ax

  • 16) Tredici Pietro

  • 17) Samurai Jay

  • 18) Raf

  • 19) Malika Ayane

  • 20) Enrico Nigiotti

  • 21) Maria Antonietta & Colombre

  • 22) Michele Bravi

  • 23) Francesco Renga

  • 24) Patty Pravo

  • 25) Chiello

  • 26) Elettra Lamborghini

  • 27) Dargen D'Amico

  • 28) Leo Gassmann

  • 29) Mara Sattei

  • 30) Eddie Brock

Nella serata finale di Sanremo 2026 sono stati anche assegnati i premi collaterali del Festival: il Premio Miglior Testo a Fedez & Masini, il Premio per la Miglior Composizione Musicale a Ditonellapiaga, il Premio della Critica a Serena Brancale (sala stampa Lucio Dalla) e a Fulminacci (sala stampa, tv e web).
Serena Brancale, che, nonostante i pronostici della vigilia, non è riuscita ad andare oltre il 9° posto con la sua Qui con me, si è aggiudicata anche il Premio TIM.