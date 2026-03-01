Sanremo 2026, Sal Da Vinci è il vincitore: la classifica finale completa

La classifica di Sanremo 2026 ha decretato Sal Da Vinci come nuovo vincitore del Festival con la canzone Per sempre sì, già virale sui social.
I 30 cantanti in gara sono stati votati dal pubblico a casa, che ha pesato per il 34%, dalla giuria della sala stampa (33%) e da quella delle radio (33%).
La classifica finale di Sanremo 2026 e i premi
I super favoriti della vigilia - Fedez/Masini e Ditonellapiaga - hanno dovuto accontentarsi, rispettivamente, del quinto e del terzo posto. Medaglia d'argento, invece, a sorpresa, a Sayf, con la canzone Tu mi piaci tanto.
1) Sal Da Vinci
2) Sayf
3) Ditonellapiaga
4) Arisa
5) Fedez & Masini
6) Nayt
7) Fulminacci
8) Ermal Meta
9) Serena Brancale
10) Tommaso Paradiso
11) LDA & AKA 7even
12) Luchè
13) Bambole di pezza
14) Levante
15) J-Ax
16) Tredici Pietro
17) Samurai Jay
18) Raf
19) Malika Ayane
20) Enrico Nigiotti
21) Maria Antonietta & Colombre
22) Michele Bravi
23) Francesco Renga
24) Patty Pravo
25) Chiello
26) Elettra Lamborghini
27) Dargen D'Amico
28) Leo Gassmann
29) Mara Sattei
30) Eddie Brock
Nella serata finale di Sanremo 2026 sono stati anche assegnati i premi collaterali del Festival: il Premio Miglior Testo a Fedez & Masini, il Premio per la Miglior Composizione Musicale a Ditonellapiaga, il Premio della Critica a Serena Brancale (sala stampa Lucio Dalla) e a Fulminacci (sala stampa, tv e web).
Serena Brancale, che, nonostante i pronostici della vigilia, non è riuscita ad andare oltre il 9° posto con la sua Qui con me, si è aggiudicata anche il Premio TIM.