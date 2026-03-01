Sanremo 2026, Sal Da Vinci è il vincitore: la classifica finale completa

La classifica di Sanremo 2026 ha decretato Sal Da Vinci come nuovo vincitore del Festival con la canzone Per sempre sì, già virale sui social.

I 30 cantanti in gara sono stati votati dal pubblico a casa, che ha pesato per il 34%, dalla giuria della sala stampa (33%) e da quella delle radio (33%).

La classifica finale di Sanremo 2026 e i premi

I super favoriti della vigilia - Fedez/Masini e Ditonellapiaga - hanno dovuto accontentarsi, rispettivamente, del quinto e del terzo posto. Medaglia d'argento, invece, a sorpresa, a Sayf, con la canzone Tu mi piaci tanto.

1) Sal Da Vinci

2) Sayf

3) Ditonellapiaga

4) Arisa

5) Fedez & Masini

6) Nayt

7) Fulminacci

8) Ermal Meta

9) Serena Brancale

10) Tommaso Paradiso

11) LDA & AKA 7even

12) Luchè

13) Bambole di pezza

14) Levante

15) J-Ax

16) Tredici Pietro

17) Samurai Jay

18) Raf

19) Malika Ayane

20) Enrico Nigiotti

21) Maria Antonietta & Colombre

22) Michele Bravi

23) Francesco Renga

24) Patty Pravo

25) Chiello

26) Elettra Lamborghini

27) Dargen D'Amico

28) Leo Gassmann

29) Mara Sattei

30) Eddie Brock

Nella serata finale di Sanremo 2026 sono stati anche assegnati i premi collaterali del Festival: il Premio Miglior Testo a Fedez & Masini, il Premio per la Miglior Composizione Musicale a Ditonellapiaga, il Premio della Critica a Serena Brancale (sala stampa Lucio Dalla) e a Fulminacci (sala stampa, tv e web).

Serena Brancale, che, nonostante i pronostici della vigilia, non è riuscita ad andare oltre il 9° posto con la sua Qui con me, si è aggiudicata anche il Premio TIM.