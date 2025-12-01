Sanremo 2026, Laura Pausini verso la conduzione con Carlo Conti? Il retroscena

Sanremo 2026 comincia a prendere forma. L'unica certezza al momento è la conferma di Carlo Conti alla conduzione e direzione artistica. Il conduttore, tornato al timone dopo gli anni di Amadeus, ha già svelato i 30 Big che saliranno sul palco dell'Ariston dal 24 al 28 febbraio 2026.

Nelle ultime ore è circolata un'indiscrezione di forte peso: secondo quanto riportato da Giuseppe Candela sul settimanale Chi, Laura Pausini avrebbe accettato l'invito a essere la co-conduttrice del Festival, affiancando Conti per tutte le cinque serate. La cantante, una delle artiste italiane più amate al mondo, salirebbe quindi sul palco dell'Ariston in un ruolo inedito, dopo una lunga storia di partecipazioni come super ospite.

La trattativa e le condizioni

Già la settimana scorsa, il giornalista Alberto Dandolo su Oggi aveva anticipato che Pausini avrebbe posto una condizione precisa per partecipare: essere l'unica donna con un ruolo di co-conduzione, evitando quindi la formula dei "co-conduttori a rotazione" che negli anni scorsi aveva caratterizzato le edizioni di Amadeus.

Dandolo aveva anche sottolineato che questo punto rischiava di rallentare le trattative, poiché Conti non avrebbe voluto "relegare" altre presenze femminili a ruoli secondari. "Sono giorni di mediazioni e confronti - aveva scritto - e i nodi da sciogliere sono ancora molti".

Carlo Conti a Sanremo 2025

I precedenti e il cast di conduttori dell'ultima edizione

Nelle passate edizioni guidate da Conti e da Amadeus, il Festival aveva visto alternarsi numerosi volti dello spettacolo. Nel 2025, accanto al conduttore erano saliti sul palco tra gli altri Antonella Clerici, Gerry Scotti, Cristiano Malgioglio, Nino Frassica, Geppi Cucciari ed Elettra Lamborghini - quest'ultima ora tra i Big del 2026 annunciati ieri da Carlo Conte

La storia di Laura Pausini al Festival: da La solitudine a super ospite

La presenza di Pausini a Sanremo avrebbe anche un forte valore simbolico. L'artista esordì sul palco dell'Ariston nel 1993, vincendo nelle Nuove Proposte con La solitudine, per poi classificarsi terza tra i Campioni nel 1994 con Strani amori. Nel corso degli anni è tornata più volte come super ospite (2001, 2006, 2014, 2016, 2018, 2021) e nel 2022 ha condotto tutte le serate dell'Eurovision Song Contest organizzato in Italia, insieme ad Alessandro Cattelan e Mika.