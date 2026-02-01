Sanremo 2026: chi è Mecna, il rapper che duetta con Mara Sattei

Dal rap underground ai grandi palchi: Mecna sarà a Sanremo 2026 con Mara Sattei. Scopriamo la sua storia, i successi musicali e tutto quello che c'è da sapere su di lui.

Mecna, pseudonimo di Corrado Grilli è un rapper, cantautore e graphic designer italiano. Nato a San Giovanni Rotondo e cresciuto a Foggia, attivo dai primi anni duemila, è considerato una delle figure più influenti del rap introspettivo e dell'urban italiano, grazie a uno stile personale che unisce scrittura emotiva, sonorità raffinate e una forte attenzione all'estetica visiva.

La carriera musicale di Mecna

Mecna muove i primi passi nella scena hip hop underground, distinguendosi fin da subito per una scrittura personale e malinconica. L'artista nei primi anni 2000 si unisce al gruppo Microphones Killarz, con cui pubblica gli album No Problem (2005) e No Sense (2007). Nel 2006 realizza il primo progetto solista, Propaganda, in collaborazione con ElDoMino.

Nel 2009 entra a far parte del collettivo Blue Nox, insieme ad artisti come Ghemon, Kiave e Macro Marco. In questo periodo pubblica diversi EP (Le valigie per restare, Bagagli a mano), che contribuiscono a definirne l'identità artistica. La svolta arriva con Disco Inverno (2012), seguito da album come Laska (2015), Blue Karaoke (2018), Neverland (2020) e Mentre nessuno guarda.

Mecna sul palco durante un live

Il successo solista del rapper

Il primo album ufficiale, Disco Inverno, esce nel 2012 per Macro Beats e ottiene un buon riscontro di critica e pubblico, segnando una svolta verso un rap più introspettivo e vicino a sonorità indie. L'album è seguito da un lungo tour nazionale e dal premio come Miglior solista al MEI - Meeting delle Etichette Indipendenti.

Nel 2015 pubblica Laska, caratterizzato da influenze elettroniche, che consolida il suo posizionamento nel panorama mainstream. Seguono Lungomare Paranoia (2017), che entra nella top ten degli album più venduti in Italia, e Blue Karaoke (2018), primo progetto dopo il passaggio a Universal Music.

Collaborazioni e progetti recenti

Nel 2019 esce Neverland, album realizzato in collaborazione con Sick Luke , che debutta nelle prime posizioni delle classifiche italiane.

Nel 2020 pubblica Mentre nessuno guarda, certificato disco d'oro, seguito da Bromance (2021), realizzato insieme a CoCo.

Nel 2023 pubblica l'album Stupido amore, mentre nel 2025 esce il nono album in studio, Discordia, armonia e altri stati d'animo, che prosegue il percorso introspettivo dell'artista.

Mara Sattei

Vita privata e interessi

Molto riservato, Mecna ha sempre mantenuto un basso profilo mediatico. Parallelamente all'attività musicale, lavora come graphic designer, curando l'identità visiva dei propri progetti e collaborando con numerosi artisti della scena italiana. (da Fabri Fibra a Clementino) e questo gusto estetico si riflette in tutto il suo progetto musicale: dai video alle copertine dei suoi album, nulla è lasciato al caso.

Con chi duetterà Mecna a Sanremo 2026

Mecna salirà sul palco dell'Ariston venerdì 27 febbraio nella serata delle cover, per l'occasione duetterà con Mara Sattei sulle note de L'ultimo bacio, il brano che Carmen Consoli ha portato al successo nel 2000 e colonna sonora del film omonimo L'ultimo bacio di Gabriele Muccino.