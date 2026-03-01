Sanremo 2026, Carlo Conti chiude in bellezza: la finale vola oltre il 68% di share

La serata finale di Sanremo 2026, in onda sabato 28 febbraio - pur registrando un calo rispetto allo scorso anno, si conferma - come previsto - il programma più visto della serata. La conclusione della kermesse caanora domina ancora una volta gli ascolti, lasciando pochissimo spazio alla concorrenza e si conferma ancora una volta un evento televisivo difficilmente contrastabile: anche con una leggera flessione rispetto al 2025, resta di gran lunga il titolo più seguito.
Ascolti TV sabato 28 febbraio 2026: Sanremo domina
Su Rai 1 la finale del Festival, - che ha visto il trionfo di Sal Da Vinci- preceduta da Sanremo Start (11.757.000 spettatori - 53.2%), raccoglie 10.748.000 spettatori con il 68.6% di share nella fascia 21:45-1:59. Nel dettaglio, la prima parte ottiene 13.299.000 spettatori (64.4%), mentre la seconda sale a 8.757.000 spettatori con il 74.4%, segno di una platea rimasta compatta fino a notte fonda nonostante la durata.
Il picco arriva alle 22 con Laura Pausini che lancia l'esibizione di Serena Brancale (14.351.000 spettatori). Il massimo di share all'1.40 con l'82,57%, con Carlo Conti che annuncia le posizioni in classifica dal decimo al sesto posto.
Gli altri programmi: risultati contenuti
Su Canale 5 il film Benvenuti al Sud si ferma a 1.194.000 spettatori (6%), risultato discreto ma inevitabilmente penalizzato dalla controprogrammazione. Su Rai 2 Speciale TG2 Post raccoglie 533.000 spettatori (2.5%), mentre su Italia 1 Sonic - Il film segna 419.000 spettatori (1.9%).
Numeri ancora più bassi sulle altre reti: su Rai 3 The Wolf of Wall Street ottiene 295.000 spettatori (1.4%), mentre su Rete 4 Zona Bianca totalizza 473.000 spettatori (2.4%). Su La7 il film Master and Commander - Sfida ai confini del mare conquista 194.000 spettatori (0.9%). Su TV8 4 Ristoranti registra 176.000 spettatori (0.8%) e 4 Hotel 141.000 spettatori (0.8%). Sul Nove Il Delitto di Avetrana si ferma a 122.000 spettatori (0.6%).
Access Prime Time: traino forte per Rai1
Nell'Access Prime Time continua il dominio di Rai 1 con Primafestival, che segna 8.084.000 spettatori (40.4%), confermando il forte traino verso la finale. Su Canale 5 La Ruota della Fortuna arriva a 3.186.000 spettatori (14.2%), dopo il segmento Gira La Ruota della Fortuna (2.752.000 - 13.2%). Su Italia 1 NCIS - Unità anticrimine ottiene 934.000 spettatori (4.4%), mentre su La7 In Onda segna 1.153.000 spettatori (5.3%).