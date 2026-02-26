Classifica Sanremo 2026 nella seconda serata: Ermal Meta insidia i favoriti

Il televoto e la giuria delle radio cambiano quasi completamente la prima classifica provvisoria di Sanremo 2026, riportando in Top 5 solo Fedez e Marco Masini: ecco tutte le posizioni

La seconda serata di Sanremo 2026 scuote la classifica provvisoria all'Ariston. Il voto del pubblico a casa e della Giuria delle Radio ha infatti premiato artisti diversi rispetto a ieri sera, con la sola eccezione di Fedez & Masini, che restano saldamente tra i favoriti.

La classifica provvisoria del Festival dopo la seconda serata

Tommaso Paradiso - I romantici

LDA & AKA 7even - Poesie clandestine

Nayt - Prima che

Fedez & Masini - Male necessario

Ermal Meta - Stella stellina

Mercoledì 25 febbraio si sono esibiti sul palco dell'Ariston solo 15 tra i 30 big in gara, il resto della serata è stato invece dedicato alla semifinale delle Nuove Proposte, vinta da Angelica Bove e Nicolò Filippucci, che si scontreranno domani sera per la vittoria.

Assenti dalla gara della seconda serata due delle artiste finite ieri tra i 5 preferiti - Arisa e Serena Brancale. Tra gli altri tre, soltanto Fedez & Masini hanno confermato il posizionamento tra i migliori, mentre Fulminacci e Ditonellapiaga hanno ceduto il posto a Ermal Meta e LDA & AKA 7even.

Nella terza serata, dopo l'esibizione degli altri 15 concorrenti e la nuova Top 5, verrà stilata una seconda classifica provvisoria che sarà quella che "condurrà" i Big verso la finale del 28 febbraio.

Ricordiamo che il risultato ottenuto durante la serata di venerdì, dedicata a duetti e cover, non verrà sommato alle precedenti classifiche della settimana.