Sanremo 2026, da Andrea Delogu a Clara: tutte le indiscrezioni sulle co-conduttrici

Il Festival di Sanremo 2026 promette una grande edizione: svelato il cast dei 30 Big, crescono le aspettative sulle co-conduttrici e si fanno strada le prime ipotesi su chi affiancherà Carlo Conti.

L'attesa per il Festival di Sanremo 2026 è entrata nel vivo. La kermesse, guidata da Carlo Conti al Teatro Ariston dal 24 al 28 febbraio, ha già definito il suo cuore pulsante con l'annuncio dei cantanti in gara. Tuttavia, mentre i nomi degli artisti sono certi, il mistero si infittisce sul fronte della co-conduzione, alimentando il fervore del "toto-nomi". Le indiscrezioni sui volti che affiancheranno Conti sono ormai una notizia di primo piano.

Carlo Conti annuncia i trenta cantanti in Gara

Un momento cruciale nell'avvicinamento al Festival è stata la comunicazione dei concorrenti: i 30 Big in gara sono stati rivelati dallo stesso Conti durante l'edizione del TG1 delle 13:30 di domenica 30 novembre 2025. La lista dei partecipanti è particolarmente ricca e variegata, spaziando da icone della musica italiana a talenti emergenti, garantendo un mix equilibrato tra generi e stili. Sebbene l'elenco completo sia già noto, l'ulteriore tassello che separa gli artisti dal Festival è l'annuncio dei titoli delle canzoni, previsto il 14 dicembre durante la finale di Sanremo Giovani, che ieri ha scelto i sei finalisti della manifestazione.

La Corsa alle Co-Conduttrici e il Super Ospite dei 40 Anni

Sul fronte delle co-conduttrici che affiancheranno Carlo Conti, al momento, l'unica indiscrezione che sembra trovare maggiori conferme è quella relativa a Laura Pausini, data per certa per tutte e cinque le serate. La sua presenza garantirebbe un prestigio internazionale e una forte carica emotiva allo show.

Serena Autieri potrebbe salire sul palco dell'Ariston al fianco di Carlo Conti

Nelle ultime ore, il settimanale Il Messaggero ha lanciato una serie di ulteriori nomi papabili per il ruolo di co-conduttrice, suggerendo la possibilità di una rotazione al fianco di Conti, fermo restando la presenza fissa della cantante de La solitudine. Tra le candidate figurano volti noti del piccolo schermo e nuove figure dello spettacolo, tra cui Andrea Delogu, la cantautrice Clara, l'attrice Vanessa Incontrada, la conduttrice Francesca Fialdini, l'artista poliedrica Serena Autieri, la comica Michela Giraud e l'imitatrice Brenda Lodigiani. Una selezione che, se confermata, promette leggerezza, varietà e grande intrattenimento.

Infine, l'attenzione è puntata sul grande super ospite: Eros Ramazzotti. Secondo l'indiscrezione del quotidiano, l'artista celebrerà sul palco dell'Ariston i 40 anni di una delle sue hit più celebri, Adesso tu - presentata al Festival di Sanremo nel 1986, durante la 36ª edizione - in un momento che si preannuncia nostalgico e spettacolare.