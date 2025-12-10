Sanremo Giovani 2025: ecco i sei finalisti scelti nella semifinale del 9 dicembre

Ieri, martedì 9 dicembre, in seconda serata su Rai 2, è andata in onda la semifinale di Sanremo Giovani 2025, penultimo appuntamento del percorso che porterà alla scelta dei due artisti che a febbraio saliranno sul palco dell'Ariston nella categoria Nuove Proposte al fianco dei due giovani provenienti dall'Area Sanremo.
I duelli della semifinale del 9 dicembre
Dopo le prime selezioni erano rimasti dodici cantanti, poi diventati undici in seguito al ritiro di Soap. La semifinale non ha previsto un'esibizione collettiva, ma è stata strutturata come una serie di duelli diretti a eliminazione, dai quali sono emersi i sei finalisti che domenica 14 dicembre si esibiranno al Teatro del Casinò di Sanremo.
Caro Wow vs Antonia
- Caro Wow - Cupido
- Antonia - Luoghi perduti Passa il turno: Antonia
Welo vs Cmqmartina
- Welo - Immigrato
- Cmqmartina - Radio Erotika Passa il turno: Welo
Petit vs Nicolò Filippucci
- Petit - Un bel casino
- Nicolò Filippucci - Laguna Passa il turno: Nicolò Filippucci
Angelica Bove vs Principe
- Angelica Bove - Mattone
- Principe - Mon Amour Passa il turno: Angelica Bove
La Messa vs Seltsam vs Senza Cri
(sfida a tre)
- La Messa - Maria
- Seltsam - Scusa mamma
- Senza Cri - Spiagge Passano il turno: Seltsam e Senza Cri
I sei finalisti di Sanremo Giovani 2025
- Antonia
- Welo
- Nicolò Filippucci
- Angelica Bove
- Seltsam
- Senza Cri
Quando ci sarà la finale di Sanremo Giovani
Antonia, SenzaCri e Nicolò Filippucci arrivano da Amici di Maria De Filippi, Angelica Bove da X Factor. Domenica 14 dicembre li rivedremo in scena per la finale condotta da Carlo Conti e Gianluca Gazzoli, che stabilirà i due giovani artisti destinati a entrare ufficialmente in gara al Festival di Sanremo 2025 nella categoria Nuove Proposte, affiancati dai due giovani selezionati dal percorso parallelo denominato Area Sanremo.