Sanremo Giovani 2025: ecco i sei finalisti scelti nella semifinale del 9 dicembre

La semifinale ha messo a confronto undici artisti attraverso duelli diretti. La Commissione musicale ha scelto i sei nomi che accederanno alla finale del 14 dicembre, ultimo passo verso l'Ariston.

Ieri, martedì 9 dicembre, in seconda serata su Rai 2, è andata in onda la semifinale di Sanremo Giovani 2025, penultimo appuntamento del percorso che porterà alla scelta dei due artisti che a febbraio saliranno sul palco dell'Ariston nella categoria Nuove Proposte al fianco dei due giovani provenienti dall'Area Sanremo.

I duelli della semifinale del 9 dicembre

Dopo le prime selezioni erano rimasti dodici cantanti, poi diventati undici in seguito al ritiro di Soap. La semifinale non ha previsto un'esibizione collettiva, ma è stata strutturata come una serie di duelli diretti a eliminazione, dai quali sono emersi i sei finalisti che domenica 14 dicembre si esibiranno al Teatro del Casinò di Sanremo.

Caro Wow vs Antonia

Caro Wow - Cupido

- Cupido Antonia - Luoghi perduti Passa il turno: Antonia

Welo vs Cmqmartina

Welo - Immigrato

- Immigrato Cmqmartina - Radio Erotika Passa il turno: Welo

Petit vs Nicolò Filippucci

Petit - Un bel casino

- Un bel casino Nicolò Filippucci - Laguna Passa il turno: Nicolò Filippucci

Angelica Bove vs Principe

Angelica Bove - Mattone

- Mattone Principe - Mon Amour Passa il turno: Angelica Bove

La Messa vs Seltsam vs Senza Cri

(sfida a tre)

La Messa - Maria

- Maria Seltsam - Scusa mamma

- Scusa mamma Senza Cri - Spiagge Passano il turno: Seltsam e Senza Cri

I sei finalisti di Sanremo Giovani 2025

Antonia

Welo

Nicolò Filippucci

Angelica Bove

Seltsam

Senza Cri

I finalisti di Sanremo Giovani

Quando ci sarà la finale di Sanremo Giovani

Antonia, SenzaCri e Nicolò Filippucci arrivano da Amici di Maria De Filippi, Angelica Bove da X Factor. Domenica 14 dicembre li rivedremo in scena per la finale condotta da Carlo Conti e Gianluca Gazzoli, che stabilirà i due giovani artisti destinati a entrare ufficialmente in gara al Festival di Sanremo 2025 nella categoria Nuove Proposte, affiancati dai due giovani selezionati dal percorso parallelo denominato Area Sanremo.