Gli ospiti di Sanremo 2025 serata per serata: giovedì ci sono i Duran Duran

Il Festival è in fondo un rituale semplice che, anno dopo anno, si ripete sempre uguale, almeno in alcune parti. Per esempio se si parla di ospiti. E Sanremo 2025 non farà eccezione. Vanno bene le vecchie glorie italiane, ma non può dirsi completo fino all'annuncio dell'ospite straniero. Anche a costo che si verifiche un caso come quello di John Travolta con scarpe brandizzate a fare il Ballo del Qua Qua.

Gli ospiti di Sanremo dall'11 al 15 febbraio 2025

Il Festival apre stasera e lo fa proprio con due artiste fortemente volute da Carlo Conti, Noa e Mira Awad. Alle due, una israeliana e l'altra palestinese, e alla canzone scelta, Imagine, è affidato un importante messaggio di pace.

Nell'attesa dei Duran Duran, ecco quali saranno tutti gli ospiti nelle varie serate.

Martedì 11 febbraio

Oh, vita! Making an album: Jovanotti in un'immagine promozionale

Se l'apertura sarà affidata alle due artiste medio-orientali, intorno alle 22:30 salirà sul palco dell'Ariston Jovanotti. La sua esibizione, che spazierà attraverso alcuni dei brani più famosi della sua carriera, si chiuderà con il nuovo singolo. Un'ora dopo, su un altro palco, il Suzuki stage in piazza Colombo, ci sarà invece Raf.

Mercoledì 12 febbraio

FolleMente: il cast sul set

Tornerà al Festival Damiano David, vincitore nel 2021 con Zitti e buoni, ormai lanciatissimo con il suo progetto solista. Parlerà anche dei futuri progetti con i Maneskin, ammesso che esistano ancora? Lo scopriremo.

Nel corso della serata salirà sul palco anche Vittoria Puccini, protagonista della fiction Belcanto, che debutterà su Rai 1, con la sua prima stagione, il prossimo 24 febbraio.

Sarà poi la volta del cast di FolleMente, in uscita nelle sale il 20 febbraio. I protagonisti saranno tutti sul palco: Pilar Fogliati, Emanuela Fanelli, Maria Chiara Giannetta, Claudia Pandolfi, Edoardo Leo, Marco Giallini, Maurizio Lastrico, Rocco Papaleo e Claudio Santamaria.

Sul Suzuki Stage sarà la volta di BigMama.

Verso la fine della serata sono attesi anche Francesco Del Gaudio e Alessandro Gervasi protagonisti del TV Movie su Peppino Di Capri.

Carolina Kostner parlerà delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026.

Giovedì 13 febbraio

Mare Fuori 4: una scena

Sul fronte delle ospitate è la serata più attesa. Ci saranno infatti i super ospiti musicali dell'edizione, i Duran Duran.

Nel corso della puntata, però, si esibirà anche Edoardo Bennato con Sono solo canzonette.

Sul fronte delle fiction, salirà sul palco il cast di Mare Fuori 5, dal 12 marzo in streaming su RaiPlay, e dal 26 marzo in chiaro anche su Rai 2.

Iva Zanicchi riceverà il Premio alla carriera, sul palco Suzuki in piazza Colombo, invece, si esibirà Ermal Meta.

Venerdì 14 febbraio

Tradizionalmente è la serata più ricca di ospiti perchè è quella dedicata a duetti e cover. A esibirsi sul palco dell'Ariston ci saranno per esempio Annalisa, Arisa, Neffa, Goran Bregovic, Alessandra Amoroso, Marco Masini, i Neri per Caso, perfino Topo Gigio!

Ci sarà anche Paolo Kessisoglu, che, insieme alla figlia, parlerà della realtà degli hikikomori.

Sul palco di piazza Colombo ci saranno Benji e Fede.

Sabato 15 febbraio

Imma Tataranni - Sostituto procuratore: una foto dal set

Per la serata finale gli ospiti musicali saranno Antonello Venditti, che ritirerà un Premio alla Carriera, i Planet Funk sulla Costa Toscana, Tedua direttamente dal palco in piazza Colombo.

Come annunciato ieri da Carlo Conti in conferenza stampa, ci sarà Edoardo Bove, il calciatore della Fiorentina vittima di un malore in campo. Si chiuderà in bellezza con Vanessa Scalera e Massimiliano Gallo, all'Ariston per presentare la quarta stagione di Imma Tataranni.