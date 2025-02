La guida a Sanremo 2025: i cantanti, gli ospiti, il programma delle serate e tutto quello che c'è da sapere

Tutto quello che c'è da sapere sull'evento tv più atteso: dagli artisti in gara agli ospiti, dal regolamento in fatto di voto al programma delle serate. Cosa c'è da sapere sulla 75a edizione del Festival della canzone italiana.

Tutto è pronto per Sanremo 2025, la 75a edizione del Festival della canzone italiana, che andrà in onda su Rai 1, in prima serata, da martedì 11 a sabato 15 febbraio. Dopo i 5 anni gloriosi sotto la guida di Amadeus, il Festival tornerà nelle mani di Carlo Conti, sia conduttore che direttore artistico, che lo aveva già condotto dal 2015 al 2017.

Sanremo 2023: Giorgia sul palco dell'Ariston nella seconda serata

Toccherà a lui e al suo progetto dimostrare che la kermesse gode ancora di ottima salute, che è ancora capace di intercettare i gusti del pubblico giovane, pur senza rinunciare a quella patina di classicità che fa di Sanremo l'evento televisivo dell'anno. A decretare il successo - o meno - del Festival di Carlo Conti saranno naturalmente gli ascolti televisivi, sempre assai generosi con Amadeus, ma anche quelli del mercato discografico.

I cantanti in gara e le canzoni

Poco dopo il suo annuncio come nuovo direttore artistico di Sanremo, Carlo Conti aveva annunciato che assai probabilmente avrebbe ridotto il numero dei brani ammessi alla gara. Proposito non mantenuto, è così a dicembre si potevano contare nuovamente 30 nomi di big ammessi sul palco dell'Ariston (poi scesi a 29 dopo il ritiro di Emis Killa).

Questi tutti i cantanti che parteciperanno alla gara e i titoli delle loro canzoni:

Achille Lauro - "Incoscienti giovani"

Bresh - "La tana del granchio"

Brunori Sas - "L'albero delle noci"

Clara - "Febbre"

Coma_Cose - "Cuoricini"

Elodie - "Dimenticarsi alle 7"

Fedez - "Battito"

Francesca Michielin - "Fango in Paradiso"

Francesco Gabbani - "Viva la vita"

Gaia - "Chiamo io chiami tu"

Giorgia - "La cura per me"

Irama - "Lentamente"

Joan Thiele - "Eco"

Lucio Corsi - "Volevo essere un duro"

Marcella Bella - "Pelle diamante"

Massimo Ranieri - "Tra le mani un cuore"

Modà - "Non ti dimentico"

Noemi - "Se t'innamori muori"

Olly - "Balorda nostalgia"

Rkomi - "Il ritmo delle cose"

Rocco Hunt - "Mille vote ancora"

Rose Villain - "Fuorilegge"

Sarah Toscano - "Amarcord"

Serena Brancale - "Anema e core"

Shablo feat. Guè, Joshua & Tormento - "La mia parola"

Simone Cristicchi - "Quando sarai piccola"

The Kolors - "Tu con chi fai l'amore"

Tony Effe - "Damme 'na mano"

Willie Peyote - "Grazie ma no grazie"

Una delle grandi novità di questo Festival è il ritorno della categoria delle Nuove Proposte, ovvero dei quattro giovani artisti vincitori della serata intitolata SaràSanremo. A differenza di quanto accaduto in passato, le Nuove Proposte parteciperanno anche all'Ariston, con i pezzi già editi, a una propria gara, che terminerà con l'elezione di un vincitore durante la terza serata.

I giovani che si sfideranno dall'11 al 14 febbraio saranno:

Vale LP e Lil Jolie - "Dimmi tu quando sei pronto per fare l'amore"

Settembre - "Vertebre"

Maria Tomba - "Goodbye (Voglio Good Vibes)"

Alex Wise - "Rockstar"

Il caso Emis Killa

A pochi giorni dall'inizio del Festival, lo scorso 29 gennaio, il rapper Emis Killa, che era stato ammesso alla gara tra i Big con la canzone "Demoni", ha preferito ritirarsi da Sanremo. Ha scoperto infatti di essere indagato per associazione a delinquere dalla Procura di Milano in merito all'inchiesta sugli ultras di Milan e Inter.

Preso atto della decisione del rapper, la RAI e Carlo Conti hanno deciso di non sostituirlo, portando così il numero dei partecipanti da 30 a 29. Emis Killa aveva già annunciato che, nella serata delle cover, avrebbe duettato con Lazza sulle note della canzone "100 messaggi", dello stesso Lazza.

Il programma delle cinque serate

Come per le precedenti edizioni, anche Sanremo 2025 ci farà compagnia per 5 serate, che negli intenti di Carlo Conti dovrebbero avere una durata inferiore di quanto accaduto nell'era Amadeus. L'attuale presentatore del Festival vorrebbe infatti concludere ogni diretta poco dopo la mezzanotte, ma non sarà semplice mantenere un tale proposito con 29 artisti in gara e un fitto programma di ospiti, lanci e prensentazioni.

Certo, una bozza di programma c'è già, e ci porta a scoprire che durante la prima serata di martedì 11 febbraio ascolteremo tutte e 29 le canzoni in gara. Durante la seconda e la terza serata, rispettivamente mercoledì 12 e giovedì 13, si esibirà soltanto la metà dei big. La seconda serata, inoltre, vedrà anche la doppia sfida delle quattro Nuove Proposte, che decreterà chi di loro potrà accedere alla finale.

Giovedì 13 febbraio il voto delle tre giurie decreterà chi sarà il vincitore della categoria Nuove Proposte.

La quarta serata, venerdì 14 febbraio, è quella dedicata ai duetti e alle cover, in cui i 29 artisti in gara si esibiranno, con i propri ospiti, sulle note di un brano scelto, italiano o internazionale, pubblicato entro il 31 dicembre 2024. Novità di quest'anno è la possibilità, per i big, di formare duetti anche con altri concorrenti.

Siamo giunti così alla quinta serata, quella della finale, che vedrà nuovamente l'ascolto di tutti e 29 i brani. Una prima classifica porterà a decretare le prime cinque posizioni. Ci sarà poi una nuova votazione, che sarà naturalmente aperta solo per gli artisti ancora in gara, che stabilirà chi vincerà Sanremo 2025.

Chi vota, e quando, durante la 75a edizione del Festival?

Le giurie saranno ancora una volta tre, quella della Sala Stampa e Web, quella delle Radio e il pubblico da casa, che potrà esprimere la propria preferenza con il televoto.

Nel corso della prima serata voterà soltanto la Giuria della Sala Stampa e al termine della diretta verranno comunicate le prime cinque posizioni.

La seconda e la terza serata, che vedranno l'esibizione di metà dei concorrenti per volta, chiameranno a votare la giuria delle Radio e il pubblico. Anche il 12 e il 13 febbraio verranno comunicate solo le prime cinque posizioni, in ordine sparso.

La serata cover e duetti vedrà tutte e tre le giurie impegnate nel voto, con queste percentuali di "scelta": il Televoto peserà per il 34%, la Giuria della Sala Stampa per il 33% e la Giuria delle Radio per il restante 33%. Alla fine della serata verrà decretato un vincitore.

Le votazioni saranno invece due durante la finalissima del 15 febbraio. Una prima espressione di voto, da parte di tutte e tre le giurie, porterà a decretare chi sono i 5 big in pole position per la vittoria. Da qui si procederà a una nuova votazione, che vedrà ancora una volta impegnati pubblico, Radio e Sala Stampa, e che decreterà la classifica definitiva del Festival.

Da sottolineare come la decisione di comunicare la classifica di tutte e 29 le posizioni, sia durante la quarta che durante la quinta serata, dipenderà unicamente dalla volontà di RAI e direttore artistico.

I duetti e le cover

Come si diceva, alcune delle novità maggiori di Sanremo 2025 riguardano proprio la serata tradizionalmente dedicata a duetti e cover. Il regolamento quest'anno prevede che gli artisti in gara possano anche duettare tra di loro (occasione che la maggior parte ha preferito però non cogliere). Inoltre i voti ottenuti venerdì 14 febbraio non saranno utili ai fini della classifica finale.

Ecco cosa canteranno i 29 big e da chi saranno accompagnati:

Achille Lauro e Elodie - tributo a Roma sulle note di "A mano a mano" di Riccardo Cocciante e "Folle città" di Loredana Bertè

Bresh con Cristiano De André - "Creuza de mä" di Fabrizio De André

Brunori Sas con Riccardo Sinigallia e Dimartino - "L'anno che verrà" di Lucio Dalla

Clara con Il Volo - "The sound of silence" di Simon & Garfunkel

Coma_Cose con Johnson Righeira - "L'estate sta finendo" dei Righeira

Fedez con Marco Masini - "Bella stronza" di Marco Masini

Francesca Michielin e Rkomi - "La nuova stella di Broadway" di Cesare Cremonini

Francesco Gabbani con Tricarico - "Io sono Francesco" di Tricarico

Gaia con Toquinho -"La voglia, la pazzia" di Ornella Vanoni

Giorgia con Annalisa - "Skyfall" di Adele

Irama con Arisa - "Say something" degli A Great Big World con Christina Aguilera

Joan Thiele con Frah Quintale - "Che cosa c'è" di Gino Paoli

Lucio Corsi con Topo Gigio - "Nel blu dipinto di blu" di Domenico Modugno

Marcella Bella con i Twin Violins - "L'emozione non ha voce" di Adriano Celentano

Massimo Ranieri con i Neri per caso - "Quando" di Pino Daniele

Modà con Francesco Renga - "Angelo" di Francesco Renga

Noemi e Tony Effe - "Tutto il resto è noia" di Franco Califano

Olly con Goran Bregović e la Wedding & Funeral Band - "Il pescatore" di Fabrizio De André

Rocco Hunt con Clementino - "Yes I know my way" di Pino Daniele

Rose Villain con Chiello - "Fiori rosa, fiori di pesco" di Lucio Battisti

Sarah Toscano con gli Ofenbach - "Overdrive" degli Ofenbach con Norma Jean Martine

Serena Brancale con Alessandra Amoroso - "If I ain't got you" di Alicia Keys

Shablo feat. Guè, Joshua e Tormento con Neffa - "Amor de mi vida" dei Sottotono e "Aspettando il sole" di Neffa

Simone Cristicchi con Amara - "La cura" di Franco Battiato

The Kolors con Sal Da Vinci - "Rossetto e caffè" di Sal Da Vinci

Willie Peyote con i Tiromancino e Ditonellapiaga - "Un tempo piccolo" di Franco Califano

Gli ospiti delle cinque serate

Il massimo riserbo di Carlo Conti fino alla fine ha fatto spesso dubitare: ma Sanremo avrà degli ospiti? Saranno davvero nomi molto attesi o faranno da riempitivo? Arriveranno dei nomi internazionali?

La risposta oggi sappiamo essere sì, anche nel 2025 ci saranno diversi ospiti a calcare il palco dell'Ariston, oltre a quelli presenti durante la serata delle cover. Sull'hype generato dagli annunci lasciamo che a decidere sia il gusto personale, ma una cosa è certa: che si aspettava l'ospite musicale internazionale sarà accontentato. Solo pochi gioni fa, infatti, Carlo Conti ha annunciato al TG1 che giovedì 13 febbraio si esibirà nella cittadina ligure una band storica: i Duran Duran.

Andiamo con ordine: ad aprire il Festival martedì 11 febbraio, con un inno alla pace, saranno la cantante israeliana Noa e l'artista palestinese Mira Awad. Nel corso della serata salirà sul palco anche Lorenzo Jovanotti.

Mercoledì 12 febbraio tornerà in quel teatro, che tanta fortuna gli ha portato, Damiano David per presentare il nuovo singolo da solista, mentre, durante la quarta serata, Iva Zanicchi e Antonello Venditti riceveranno dei premi alla carriera. Al momento non sono ancora stati comunicati nomi per la serata finale.

Ogni sera poi tornerà quello che è l'ormai tradizionale collegamento con il Suzuki Stage allestito in piazza Colombo. Presentati da Mattia Stanga e da Jody Cecchetto, a esibirsi per il pubblico fuori dall'Ariston ci saranno Raf (11 febbraio), BigMama (12 febbraio), Ermal Meta (13 febbraio), Benji & Fede (14 febbraio) e Tedua (15 febbraio).

Le fiction che verranno presentate all'Ariston

La RAI utilizza il Festival anche come vetrina per le proprie produzioni. Ogni anno infatti sono presenti all'Ariston, anche se per pochi minuti alla volta, i protagonisti delle principali fiction che il pubblico del servizio pubblico potrà seguire sulle due reti principali nelle settimane a seguire.

Imma Tataranni: Vanessa Scalera in un momento della serie

L'edizione 2025 non farà eccezione. I dettagli sulle serate si conosceranno solo durante la "settimana santa della TV", ma quello che oggi sappiamo è che all'Ariston dovrebbe per esempio arrivare Vanessa Scalera, accompagnata da Massimiliano Gallo, per presentare Imma Tataranni 4, che, a meno di cambi di programma, esordirà su Rai 1 domenica 23 febbraio.

Vittoria Puccini e Carmine Recano presenteranno un prodotto nuovo di zecca, la fiction Belcanto, su Rai 1 da lunedì 24 febbraio.

Ci saranno anche i ragazzi di Mare Fuori, che dovrebbe andare in onda su Rai 2, con la quinta stagione, da mercoledì 19 febbraio, e arriveranno anche i protagonisti del film tv Champagne - Peppino di Capri, su Rai 1 martedì 18 febbraio.

Non solo Carlo Conti: conduttori e conduttrici di Sanremo 2025

Ha raccontato Gerry Scotti che, nell'invitarlo sul palco, Carlo Conti non ha usato giri di parole: "Datemi una mano che ho 30 canzoni da presentare, se no sembro un jukebox". Il direttore artistico del Festival è stato accontentato, perchè la schiera di amici e colleghi che gli farà compagnia all'Ariston nella settimana di Sanremo è davvero lunga e ben assortita.

Martedì 11 febbraio insieme a Carlo Conti ci saranno un volto storico di Rai 1 come Antonella Clerici e uno di Mediaset, proprio Gerry Scotti, che, nonostante l'eterna belligeranza tra le reti del servizio pubblico e quelle della famiglia Berlusconi, ha ottenuto da Piersilvio il via libera.

Mercoledì 12 febbraio torna per la seconda volta a Sanremo la modella Bianca Balti, e insieme a lei ci saranno Nino Frassica e Cristiano Malgioglio. Giovedì 13 Carlo Conti sarà accompagnato da un trio tutto al femminile: Miriam Leone, Elettra Lamborghini e Katia Follesa.

Per la serata delle cover a presentare la lista lunghissima di cantanti, ospiti e brani ci saranno Mahmood e Geppi Cucciari, mentre durante la finale si affiancheranno a Carlo Conti Alessia Marcuzzi, Alessandro Cattelan e un altro nome a sorpresa.

A proposito di Alessandro Cattelan: dopo aver accompagnato gli aspiranti concorrenti durante Sanremo Giovani, il conduttore sarà alla guida del DopoFestival, che comincerà ogni sera subito dopo il saluto di Carlo Conti. Sue ospiti fisse saranno Selvaggia Lucarelli e la stylist Anna Dello Russo.

Non mancherà neppure l'appuntamento con il PrimaFestival: alla conduzione della striscia introduttiva, che abdrà in onda subito dopo il TG1, troveremo Bianca Guaccero, Gabriele Corsi e Mariasole Pollio.