Sanremo 2025, Carlo Conti sostituisce Amadeus: conduttore e direttore artistico per due anni

Carlo Conti torna a Sanremo: i rumors circolati per settimane sono stati confermati dalla Rai durante l'edizione del TG1 delle 8:00. Il conduttore toscano ha superato la concorrenza di Alessandro Cattelan, anche lui considerato tra i favoriti subito dopo l'addio di Amadeus.

L'annuncio di Carlo Conti a Sanremo 2025

L'ideatore di Tale e quale show raccoglie un'eredità difficile, il successo delle edizioni targate Amadeus è andato al di là di qualsiasi aspettativa, sia a livello di ascolti che a livello di impatto mediatico. Lo stesso Carlo Conti nei giorni scorsi aveva invitato a non fare paragoni con il passato "Altrimenti dopo Pippo Baudo non lo dovrebbe fare più nessuno".

La notizia, prima del TG1, era stata anticipata da Roberto Sergio, l'amministratore delegato Rai ha scritto su un post condiviso sul social "I 'Conti' tornano sempre". Il conduttore, che sarà al timone della kermesse canora per due anni coprendo anche il ruolo di direttore artistico, si è collegato con il Tg1 per rilasciare la sua prima dichiarazione ufficiale.

Le prime parole del conduttore e il comunicato Rai

"Avete appena annunciato la notizia e sto ricevendo decine di messaggi. I Conti tornano, torna Sanremo dopo 7 anni. Cercherò di riprendere il lavoro fatto, portato avanti alla grande da Baglioni prima e Amadeus dopo. La musica è la protagonista, al centro dello spettacolo. Speriamo di fare un bel lavoro, questo evento che mette tutta la famiglia davanti alla tv. Il primo che mi ha scritto è stato Fiorello, ha detto 'se fossi stato in onda ci saremmo divertiti un bel pò".

"Ho accettato questo incarico e devo ringraziare il grande affetto che ho sentito da parte di tutti. Ho sentito questo tifo per me che mi ha fatto dire 'vabbè torniamo e facciamo di nuovo la direzione artistica del festival' che sarà per i prossimi due anni - ha continuato - Carlo Conti - Quindi, quindi per il 2025-2026 sarò il direttore artistico del festival e sarà anche un bel modo l'anno prossimo di festeggiare i miei primi 40 anni di Rai, visto che il primo contratto Rai è datato proprio giugno 1985".

Per il momento non è stato ancora deciso che sarà al fianco di Carlo Conti durante i cinque giorni della kermesse canora. Il direttore artistico dello Zecchino d'Oro ha escluso che Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello saranno sul palco dell'Ariston come presenze fisse "Credo che alternerò tutte le sere qualcosa", ha spiegato durante il suo intervento al telegiornale.