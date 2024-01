Amadeus e Sanremo in 10 momenti memorabili, dall'edizione senza pubblico alle flessioni sul palco

Conduttore, showman, dj: che Amadeus fosse perfetto per il Festival di Sanremo alla fine l'ha capito anche la RAI, che nell'agosto 2019 annuncia di avergli affidato la conduzione e la direzione artistica dell'evento televisivo più importante del Paese in occasione della 70ma edizione. Poi gli anni diventano due: nel 2021 la decisione di portare avanti la kermesse è soffertissima per via della pandemia e serve qualcuno che conosca già bene i meccanismi. Nel 2022 il Festival riparte, con il pubblico, proprio da Amadeus, che vuole che quello sia il Sanremo dei giovani, perchè stare chiusi in casa per un intero anno è stata dura per tutti, ma per loro di più. I dati d'ascolto dell'edizione convincono poi la RAI a chiedergli di essere il direttore artistico anche dei due Sanremo successivi. Se il 2023 è l'anno della gloria, dei record e delle feroci polemiche, il 2024 sarà l'ultimo con la guida rassicurante e sapiente di Amadeus. In teoria, però, perchè in pratica tanto viale Mazzini quanto i discografici hanno già chiesto ad Amedeo Sebastiani di ripensarci e di legare la sua storia a quella del Festival per un altro anno ancora.

I momenti memorabili di Amadeus a Sanremo

Sanremo 2023: Amadeus legge il messaggio di Zelensky nella serata finale

Non sappiamo cosa Sanremo 2024 riservi ad Amadeus ma possiamo dire con certezza che le quattro edizioni precedenti hanno riservato al loro direttore artistico e conduttore attimi davvero indimenticabili. Come un perfetto padrone di casa, ha saputo mantenere la barra dritta nelle emergenze ma anche trasformarsi in spalla, per i numeri dell'amico Fiorello, per le conduttrici che l'hanno via via accompagnato, per tutti gli ospiti arrivati su quel palco. Ci sono stati molti momenti degni di nota nei Sanremo degli ultimi quattro anni, ne abbiamo catturati 10 che ben riassumono il percorso del loro conduttore.

1. La prima volta a Sanremo di Amadeus

Il 4 febbraio 2020 comincia il primo Sanremo con la guida di Amadeus come direttore artistico e conduttore. Un Sanremo speciale, non soltanto per i primi 70 anni della kermesse, ma soprattutto per quanto sarebbe successo dopo: le canzoni di quell'edizione ci avrebbero fatto una compagnia speciale durante i lunghi mesi di pandemia e isolamento.

Un Sanremo carico di emozioni e significati che si apre con la discesa della famosa scalinata da parte di Amadeus. "La notizia che aspettavo da una vita" aveva commentato qualche mese prima all'annuncio della sua nomina da parte della RAI. E quando, dopo tanto lavoro, arriva il momento di presentare il suo primo Sanremo, lui, commosso, ha bisogno di ripetere due volte quel "Benvenuti alla 70ma edizione del Festival di Sanremo", come per assicurarsi che stia accadendo davvero . A sostenerlo c'è l'applauso fragoroso del suo pubblico e la spalla dell'amico Rosario Fiorello.

2. La parrucca portafortuna

Una pioggia di ascolti: non si può dire che il primo festival di Amadeus non abbia incontrato il favore del pubblico, e così i successivi. Sarà stato merito anche delle scommesse tra il padrone di casa e Fiorello? "Se arriviamo a... allora io....". Se nella quarta serata il comico siciliano si presenta vestito da Maria De Filippi, con tanto di imitazione e telefonata in diretta dell'interessata, durante la finale tocca proprio ad Amadeus onorare quanto promesso la sera prima. "Se superiamo il 50% di share....". Gli oltre 13 milioni di spettatori garantiscono al Festival più del 52% di share, così al direttore artistico non resta che dare il benevenuto con addosso la parrucca da Queen Mary. Che deve portare proprio una gran fortuna perchè Sanremo 2020 si chiude con uno share record del 60%.

3. La lite tra Morgan e Bugo

Uno dei momenti più iconici nella storia di Sanremo, e in pochi avranno dubbi: la lite tra Bugo e Morgan consumata a suon di strofe proprio sul palco dell'Ariston. In breve: Morgan taccia Bugo e il suo entourage di malafede e complotti. L'accusa dell'ex Bluvertigo si concretizza nei versi di Sincero cambiati ad hoc per denunciare la presunta cospirazione e così cantati proprio nel momento dell'esibizione. Bugo non apprezza il coup de théatre e abbandona compare e orchestra, in mondovisione. Da tutto questo nasce un siparietto involontario e una valanga di meme: mentre Morgan fa il finto sorpreso ("Che succede?"), Amadeus piomba sul palco con una sola domanda in mente: "Dov'è Bugo?".

4. La reunion dei Ricchi e Poveri

Se il colpaccio involontario di Sanremo 2020 è la lite suddetta (che porterà alla squalifica del brano), quello studiato, voluto e preparato è la reunion dei Ricchi e Poveri a 40 anni dalla loro ultima esibizione insieme. Nel 1981 infatti Marina Occhiena, la bionda, dopo un'accesa lite con la bruna Angela, aveva abbandonato il gruppo, ma all'Ariston, nel primo Sanremo di Amadeus, c'è anche lei. Angela Brambati, Angelo Sotgiu (che torneranno in gara durante il prossimo Festival), Franco Gatti e Marina Occhiena infiammano il pubblico con un medley dei loro più grandi successi durante la seconda serata di Sanremo 2020: La prima cosa bella, Che sarà, Se m'innamoro, Sarà perché ti amo, Mamma Maria.

5. Il Sanremo senza pubblico in sala

L'edizione n°71 di Sanremo, nel 2021, è stata in forse fino alla fine per via della pandemia, e infatti si è svolta a marzo, con un mese di ritardo rispetto al solito. Per il secondo anno consecutivo la RAI decide di puntare su Amadeus, che deve accettare, però, una condizione penosa per chiunque faccia spettacolo: condurre un Festival di Sanremo senza pubblico. Una sfida ardua per chiunque che viene però accettata. E vinta: gli ascolti in TV sono più bassi dell'anno precedente ma cambia completamente l'approccio del pubblico, decisamente più giovane, che porta il Festival sui social (molti argomenti riguardanti la kermesse diventano, in quella settimana, trending topic mondiali) e preferisce guardarlo in streaming. Un'edizione rivoluzionaria per molti aspetti, non da ultimo perchè a trionfare sono i Maneskin con un pezzo rock, Zitti e buoni. Che li porterà dritti dritti a conquistare l'Eurovision e poi il mondo. Una cosa, a memoria, mai successa.

6. L'omaggio non gradito a Siamo donne

Nel 2021 sul palco dell'Ariston si avvera l'atteso "ritorno" del duo pop formato da Rosario Salerno e Amedeo Squillo. Sotto le parrucche ci sono naturalmente sempre loro, Amadeus e Fiorello, che omaggiano un pezzo che è entrato nella storia della musica leggera italiana, Siamo donne, presentato proprio a Sanremo nel 1991. I due dal palco salutano affettuosamente le due interpreti originali, Jo Squillo e Sabrina Salerno (che l'anno precedente era stata chiamata a condurre una delle serate al fianco di Amadeus): "Voi avete fatto la storia" dice Fiorello, "E noi l'abbiamo rovinata" risponde il sodale. L'intento è naturalmente scherzoso ma quell'omaggio a qualcuno non piace... Il giorno dopo Jo Squillo tuona: "Non basta una parrucca, per cantare quella canzone ci vuole cultura. Abbiamo fatto la storia ma la storia si rispetta".

7. Cosa non si fa per il FantaSanremo

Se c'è "qualcosa" con cui Amadeus deve condividere il suo successo come direttore artistico e conduttore di Sanremo quello è un gioco fantasy, il FantaSanremo. Nato nel 2020, ha preso piede nel 2021 ed è esploso come vera e propria mania nel 2022. Completamente gratuito, consiste nella creazione di squadre con 5 componenti (scelti tra i cantanti in gara) di cui uno solo sarà capitano. L'obiettivo è fare più punti possibile nella classifica generale, per guadagnare punti è necessario che i membri delle squadre svolgano determinate azioni, sopra ma anche fuori dal palco dell'Ariston. Nel 2022 in gara c'è anche Rkomi: il suo ingresso a petto nudo sarebbe quotato 25 punti ma le flessioni, si sa, varrebbero ancor di più, 30 punti. Così Amadeus non si fa pregare e, raggiunto l'artista dopo l'esibizione, esorta: "Vai vai, facciamo le flessioni prima della pubblicità, ma che ti credi? Vai bello!". Salvo poi invocare disperatamente i consigli per gli acquisti subito dopo.

8. I fuorionda di Alketa Vejsiu e Sabrina Ferilli

Amadeus ha un problema con i fuorionda. Nel 2020, durante la terza serata, la conduttrice albanese Alketa Vejsiu arriva a Sanremo da sconosciuta e ne esce da eroina. Simpatica e spigliata, parla un italiano perfetto e... velocissimo. Il pubblico dei social si innamora di lei in pochi minuti e sottolinea come Amadeus stesso sia stato letteralmente travolto dalla sua energia. Ma mentre Elodie scende le scale da un microfono aperto si sente qualcuno dire: "Ma 4 minuti, ci siamo fatti un accordo!". È Alketa che, con ogni probabilità, sta parlando del suo monologo di ringraziamento all'Italia, spostato improvvisamente a fine serata, ovvero alle 2 di notte. L'ipotetico dissidio con Amadeus non è mai stato chiarito, ma resta un fatto: rientrata a esibizione conclusa, la conduttrice albanese ha scherzosamente detto di aver bevuto una camomilla per parlare più lentamente.

Nel 2022 Amadeus casca in un altro "giallo da fuorionda" ma questa volta a essere implicata con lui è Sabrina Ferilli, co-conduttrice della finale. In un paio di occasioni il conduttore non lascia spazio all'attrice che, nonostante arrivata preparata sul palco, munita di cartoncino, non riesce a proferir parola per presentare i concorrenti. Ma, tornata dietro le quinte per l'esibizione di Emma, Sabrina sbotta e dal suo microfono si sente distintamente un "pezzo di m..da". Sarà rivolto a Morandi, come qualcuno ipotizza sui social? O non sarà forse che la Ferilli è stata malamente messa in un angolo da Amadeus nonostante la scaletta prevedesse altro? Al momento di proclamare i vincitori dei premi collaterale il conduttore l'attende invano sul palco, poi lei gli rifiuta la mano al momento dei saluti finali. Il giorno successivo entrambi gettano acqua sul fuoco con dichiarazioni d'amore e di stima in conferenza stampa e sui social, ma il dubbio, forte, resta.

9. Chiara Ferragni e il profilo Instagram di Amadeus

Con il Festival del 2023 Amadeus ha voluto chiaramente rischiare il tutto per tutto puntando davvero in alto. Anche in quest'ottica si spiega la presenza come co-conduttrice, per la prima e l'ultima serata, di Chiara "Re Mida" Ferragni (mancava ancora quasi un anno alle miserie del caso pandoro Balocco), che, oltre allo sfoggio di abiti, ha portato sul palco dell'Ariston il suo parco giochi: Instagram. Durante la prima serata, infatti, il compito dell'influencer è quello di emancipare la vita social di Amadeus da un profilo di coppia condiviso con la moglie Giovanna e uno tutto suo con il numero più alto possibile di follower. Con enorme invidia da parte di Gianni Morandi lì presente, che tutti i suoi seguaci ha dovuto conquistarli a suon di battute e di "foto di Anna". L'AGCOM deve aver fatto un po' lo stesso ragionamento di Morandi. E poi è andata oltre, accusando la RAI di aver fatto pubblicità occulta a Instagram sfruttando direttamente quella che ormai più che una trasmissione è una festività. L'Autorità per le Comunicazioni ha approvato a maggioranza una sanzione di 175 mila euro destinata all'azienda del servizio pubblico per "violazione delle disposizioni relative alla corretta segnalazione dei messaggi pubblicitari". Multa su cui, il prossimo 31 gennaio, a 6 giorni dall'inizio di Sanremo 2024, dovrà esprimersi la IV sezione del Tar del Lazio.

10. L'abbraccio di Madame

Nel 2023 Madame torna a Sanremo dopo quel successo che era stata Voce nel 2021. A poche settimane dall'inizio viene però travolta dalle polemiche perchè il suo nome finisce nell'inchiesta della Procura di Vicenza sui falsi vaccini anti Covid. Se ne chiede a gran voce l'espulsione ma Amadeus invita ad attendere che la giustzia faccia il suo corso e nel frattempo continua a lavorare fianco a fianco con i big in gara al Festival, Madame compresa. Durante la serata finale, terminata l'esibizione, l'artista si lascia andare alle emozioni: "Devo ringraziarlo per tutto quello che ha fatto per me" dice rivolta al conduttore. "Per me questo è stato un Sanremo difficilissimo. Per fare 100 metri ne ho dovuti correre 1.000 e se non fosse stato per Amadeus non sarei arrivata dove sono ora". Poi non trattiene più le lacrime, Madame, e abbraccia Amadeus, tra gli applausi del pubblico.