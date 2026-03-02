Sanremo 2026 Carlo Conti replica alle accuse di sessismo dopo la battuta sui jeans

Terminato il Festival di Sanremo, Carlo Conti risponde alle polemiche nate dalla battuta sui jeans detta alla moglie sul palco dell'Ariston e rivela come ha reagito sua moglie.

Sabato sera si è chiuso il sipario del Festival di Sanremo al Teatro Ariston con la vittoria di Sal Da Vinci, che ha conquistato il pubblico con il brano Per Sempre. Ma proprio durante la serata finale della kermesse, a catalizzare l'attenzione non è stata soltanto la musica: il conduttore Carlo Conti è finito al centro di una polemica per una battuta giudicata da molti come sessista, alla quale ha poi replicato attraverso una storia su Instagram.

La battuta dopo l'esibizione di Samurai Jay

L'episodio è avvenuto subito dopo l'esibizione di Samurai Jay. L'artista di Mugnano ha portato sul palco un brano dalle sonorità latine, accompagnato da un corpo di ballo che si muoveva al ritmo della canzone che proprio ieri risultava prima nella classifica Spotify. Le ballerine indossavano jeans molto attillati, dettaglio che ha dato il via alla controversia.

Al termine della performance, Conti si è avvicinato alla moglie Francesca Vaccaro, seduta in platea, dicendole: "Senti, mogliettina mia, siccome so che ti piacciono i jeans, quel modello che aveva la signorina, non lo comprare, va bene? Grazie". Poi, salendo le scale verso il palco, ha aggiunto rivolgendosi al pubblico: "È pura gelosia!".

Carlo Conti con sua moglie Francesca Vaccaro

Una frase pronunciata con tono ironico, ma che sui social - in particolare su X - ha acceso immediatamente le critiche. Molti utenti hanno definito la battuta fuori luogo, accusando il conduttore di sessismo, anche perchè poco dopo sono state ricordate sul palco le oltre 300 vittime di femminicidio.

La replica su Instagram

Conti ha voluto chiarire la sua posizione attraverso una storia su Instagram: "Mia moglie ha capito di quali jeans parlavo e ha sorriso insieme a me", ha scritto, aggiungendo l'hashtag #Leggerezza per sottolineare l'intento ironico del commento e mettere rapidamente un punto fermo alla discussione.

Le altre polemiche durante il Festival

Non è stata l'unica polemica che ha coinvolto il conduttore nel corso dei cinque giorni di Festival. Durante una conferenza stampa, una giornalista aveva sollevato la questione del numero ridotto di artiste in gara rispetto ai colleghi uomini, accusando la direzione artistica di aver privilegiato le canzoni maschili nonostante una produzione musicale femminile particolarmente fertile.

Un'altra discussione era nata quando, presentando la campionessa olimpica Francesca Lollobrigida - vincitrice di due medaglie d'oro a Milano-Cortina - Conti l'aveva definita "mamma d'oro". Anche in questo caso, alcuni commentatori avevano ritenuto l'espressione riduttiva rispetto ai traguardi sportivi dell'atleta.