Sanremo 2025: ascolti alle stelle per la seconda serata, 64,5% di share

Gli ascolti promuovono Carlo Conti, 11,7 milioni di italiani si sono sintonizzati su Rai 1 per seguire la seconda serata che ha visto la partecipazione di Malgioglio, Frassica e della top model Bianca Balti.

Anche se c'è chi storce il naso e invoca il nostalgico ritorno di Fiorello e Amadeus, la conduzione sobria e vivace di Carlo Conti di Sanremo 2025 sembra mettere d'accordo un po' tutti. Il risultato è un boom di ascolti per la seconda serata, come rivela l'Auditel, che ha registrato 11,7 milioni di spettatori con uno share del 64,5%.

Fanpage parla di "risultato eccezionale" messo a confronto coi risultati della seconda serata dell'anno scorso (10.3 milioni di spettatori, 60.1% di share). Ma la serata di ieri, che ha visto la presentazione delle prime nuove proposte e la seconda esibizione di metà dei big in gara, ha superato anche il massimo picco di ascolti per una seconda serata del Festival di Sanremo condotto da Amadeus, che si era registrato nel 2023, con 10,5 milioni di spettatori e il 62.3% di share).

Riportati anche gli ascolti della seconda serata di Sanremo segmento per segmento:

Sanremo Start fa 12.008.000 spettatori pari al 50% di share

la prima parte della seconda serata registra 14.437.000 spettatori, pari al 63.22% di share,

la seconda parte ottiene 7.287.000 spettatori, pari al 66.72%

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

L'ordine di esibizione degli artisti della terza serata

Stasera toccherà ad altre nuove proposte, seguite dalle esibizioni della seconda tranche di bis. Quindici in tutto i cantanti in competizione che proporranno il loro brano, sottoponendo al giudizio delle varie giurie e al televoto.

Ma stasera grande è l'attesa del ritorno dei Duran Duran a 40 anni dalla prima esibizione all'Ariston. La band inglese proporrà un medley di successi e Wild Boys. Ad affiancare Carlo Conti nella conduzione saranno Miriam Leone, Elettra Lamborghini e Katia Follesa. Ospiti anche Iva Zanicchi, che riceverà il premio alla carriera, e Edoardo Bennato, la cui vita è raccontata in _Sono Solo Canzonette: il documentario di Stefano Salvati in arrivo il 19 febbraio in prima serata su Rai 1.