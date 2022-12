Sanremo 2023: Francesca Fagnani sarà una delle co-conduttrice della kermesse canora

Amadeus, ospite di Fiorello a Viva Rai2, ha annunciato che Francesca Fagnani sarà una delle co-conduttrici di Sanremo 2023. La giornalista de Le belve, sarà al fianco del direttore artistico durante la kermesse canora, unendosi a Chiara Ferragni, che sarà all'Ariston nella prima serata e in quella conclusiva.

Ieri, domenica 4 dicembre, Amadeus ha divulgato la lista dei 22 big che parteciperanno alla 73esima edizione, oggi ha fatto il nome della seconda conduttrice, regalando lo scoop a Fiorello. Il suo amico Rosario, infatti, stamattina ha esordito con il programma Viva Rai 2 e il conduttore di Sanremo, ospite del programma, gli ha detto: "Sono venuto questa mattina perché ho uno scoop per te, vorrei aggiungere un'altra bella, importante, intelligente co-conduttrice del Festival, Francesca Fagnani".

Fiorello ed Amadeus si sono collegati in video chiamata con la conduttrice de Le Belve. "È un onore e una felicità enorme", ha detto Francesca Fagnani, accettando la proposta di Amadeus. Durane la diretta, Fiorello ha provato a trascinare davanti alla telecamera Enrico Mentana, compagno della giornalista: "Non può perché è in pigiama. A righe, come quelle dell'Inter", ha detto la Fagnani.

Su Twitter, il profilo del Festival di Sanremo ha dato l'annuncio scrivendo: "Francesca, buongiorno e benvenuta, che belva si sente? Francesca Fagnani tra le co-conduttrici di Sanremo 2023".

Amadeus ieri ha annunciato che i cantanti in gara a Sanremo 2023 saranno 28, la quota giovani infatti, rispetto allo scorso anno è passata da tre a sei. Fiorello ne ha approfittato per fare una battuta: "Con 28 cantanti in gara, noi di Viva Rai2 diventiamo automaticamente IL Dopo festival. Finirete alle sei del mattino". I sei giovani verranno scelti durante la finale di Sanremo Giovani che si terrà venerdì 16 dicembre in diretta su Rai 1.