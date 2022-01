Sanremo 2022: la gag di Checco Zalone fa arrabbiare il direttore di Telelombardia

A quanto pare l'ironia di Checco Zalone e Amadeus, che hanno annunciato la loro collaborazione a Sanremo 2022, non è piaciuta al direttore di Telelombardia Fabio Ravezzani, che guida l'emittente lombarda e ha pubblicato su Twitter la sua opinione in merito.

Dopo che il Tg1 ha mandato in onda il siparietto di Amadeus che invita ufficialmente Checco Zalone a Sanremo 2022, Fabio Ravezzani si è risentito per il riferimento ironico a Telelombardia da parte del comico di Zelig. Postando il video su Twitter ha scritto:

"Spiace deludere Amadeus, ma una persona che ride così sguaiatamente su colleghi di un'altra tv noi non la manderemmo mai in onda. Questione di stile"

Nella gag, Checco Zalone nomina Telelombardia prendendo in giro Amadeus sulle conseguenze della sua partecipazione al festival al livello di budget, dicendo:

"Dopo non lavorerai più... forse a Telelombardia".

In difesa del conduttore e del comico è sceso sui social anche Enrico Mentana, che ha scritto: "Sensazionale senso dello spirito del direttore dell'emittente locale: vuol dare lezioni di stile a Zalone. Satira contro comicità involontaria".

Ma il direttore di Telelombardia prosegue e risponde al direttore dicendo: "Sensazionale incapacità di capire di Mentana. A me non ha dato fastidio la battuta di Zalone (ci sta, infatti non cito lui), ma il fatto che Amadeus finga di ribaltarsi dalle risate come se lavorare da noi fosse una cosa per cui sganasciarsi. Tra colleghi non è gradevole".