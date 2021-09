Sanremo 2022, Fiorello sarà ancora al fianco di Amadeus: “Non potrei farlo senza di lui”

Amadeus avrà ancora Fiorello al suo fianco per la conduzione di Sanremo 2022: la conferma è arrivata dallo stesso direttore artistico della kermesse canora nel corso della trasmissione Porta a Porta. Rispondendo a una domanda di Bruno Vespa, Amadeus ha detto che senza il suo amico non sarebbe stato in grado di fare neppure le due precedenti edizioni.

Non c'è due senza tre anche per Fiorello, dopo che il suo amico Amadeus ha ceduto alle insistenze dei dirigenti Rai, accettando di condurre per la terza volta Sanremo, è arrivata la conferma, che per molti era scontata, che al suo fianco ci sarà ancora una volta lo showman siciliano. Il direttore artistico del festival è stato ospite del talk show Porta a Porta ed ha risposto ad alcune domande sulla prossima kermesse canora che sta iniziando a prendere forma.

A proposito di Fiorello e della sua presenza sul palco dell'Ariston, Amadeus ha detto "Tu sai che per me è come se fosse mio fratello. Non avrei mai potuto fare il primo Sanremo, tanto meno il secondo, se non avessi avuto Rosario con me. Per me lui è un fratello, gli voglio bene. Non potrei fare Sanremo senza di lui. E lui, ogni volta che dico questo, mi insulta e mi dice: 'Vedi? Mi fai venire i sensi di colpa, e poi devo venire'. Non c'è Sanremo per me senza di lui. Io dico sempre che lui deve essere libero di fare a Sanremo ciò che desidera. La verità è che io non so mai cosa lui fa a Sanremo. E soprattutto io non lo voglio sapere, perché dopo 35 anni che lo conosco, mi fa sempre ridere e continuo a pensare che sia il più grande showman che abbiamo".

Durante la presentazione dei palinsesti Rai l'azienda ha comunicato che Sanremo 2022 si terrà da martedì 1° a sabato 5 febbraio 2022. La settantaduesima edizione si svolgerà senza la sezione Nuove Proposte, che fino allo scorso anno era composta da 8 cantanti, 6 scelti tramite le serate dedicate di Sanremo Giovani e 2 da Area Sanremo. Quest'anno i due vincitori di Sanremo Giovani 2021 entrano in gara direttamente nella sezione BIG della kermesse, la finale di Sanremo Giovani si terrà il 15 dicembre 2021.