Sanremo 2022, Amadeus annuncia le conduttrici, ecco chi sono

Amadeus ha svelato le cinque co-conduttrici di Sanremo 2022: nel corso del TG1 delle 20:00 il direttore artistico della kermesse canora ha detto i nomi di chi sarà con lui sul palco dell'Ariston dall'1 febbraio al 5 febbraio 2022.

Martedì 1 febbraio: Ornella Muti

Mercoledì 2 febbraio: Lorena Cesarini

Giovedì 3 febbraio: Drusilla Foer

Venerdì 4 febbraio: Maria Chiara Giannetta

Sabato 5 febbraio: Sabrina Ferilli

Lo scorso dicembre Amadeus ha rivelato i nomi dei big che parteciperanno al Festival di Sanremo durante il telegiornale della rete ammiraglia della Rai, stasera il direttore artistico della kermesse canora si è ripetuto ed è ritornato negli studi del TG1 per rivelare i nomi delle 5 co-conduttrici.

Per Sabrina Ferilli si tratta di un ritorno a Sanremo, l'attrice ha già condotto il Festival nel 1996, per Ornella Muti si tratta invece di un debutto assoluto. Maria Chiara Giannetta arriva all'Arison sull'onda del successo della fiction Blanca, mentre Lorena Cesarini è nota per aver partecipato alla fiction Suburra. Drusilla Foer, alter ego di Gianluca Gori, è stata spesso ospite del Maurizio Costanzo Show, e con il giornalista romano condivide anche l'esperienza radiofonica, Drusilla è ospite fisso della trasmissione 'Facciamo finta che' in onda su R101.

Amadeus deve ancora completare l'elenco degli ospiti del Festival, per il momento sappiamo che il direttore artistico è riuscito a convincere Checco Zalone a partecipare come ospite a Sanremo 2022. Ieri abbiamo appreso che Cesare Cremonini sarà a Sanremo dove presenterà il suo nuovo album 'La Ragazza del Futuro', disponibile dal 25 febbraio 2022.