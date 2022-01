Checco Zalone a Sanremo 2022: sarà il super ospite del Festival

Checco Zalone super ospite di Sanremo 2022: è questo il primo colpaccio della nuova edizione del Festival della Canzone Italiana targata Amadeus, che prenderà il via il 1 febbraio nella città ligure.

Da tempo nella wishlist di Amadeus, Checco Zalone sarà all'Ariston in una delle cinque serate. Campione al botteghino con i suoi film, Zalone non si concede spesso in televisione e, per questo, rappresenta una grande conquista per il conduttore del Festival.

I suoi cinque film hanno incassato complessivamente 220 milioni di euro e ben quattro compaiono nella lista dei 10 film con i maggiori incassi di tutti i tempi in Italia. Checco Zalone è una vera e propria macchina da box-office: attualmente, con i suoi 65 milioni e 336 mila euro di incassi, Quo vado? è il secondo film dal maggiore introito in Italia e il primo per spettatori paganti.

Lo scorso anno, l'attore e regista ha conquistato tutti con il video La Vacinada in cui ha coinvolto il premio Oscar Helen Mirren. L'attrice ha dichiarato: "Sono stata entusiasta che il mio amico e ammirato collega, Checco Zalone, mi abbia chiesto di comparire insieme a lui in un video per promuovere l'assunzione del vaccino. Lavorare con un uomo di tale eleganza e genialità è davvero un onore e sono molto felice che ci sia stata una risposta così forte al nostro lavoro insieme".