Sanremo 2021, Fiorello: "Amadeus mi porterà alla rovina, stamattina mi ha detto..."

A Che tempo che fa, Fiorello e Amadeus si son ritrovati a parlare di come potrebbe essere Sanremo 2021 coinvolgendo in un'intervista tripla anche il giornalista Vincenzo Mollica. Una cosa è certa, ha detto Fiorello: il conduttore e direttore artistico Amadeus "lo farà impazzire".

Per il Festival di Sanremo 2021, sono state fatte svariate proposte per fare in modo che la kermesse possa svolgersi anche in un anno come questo, che si trascina i problemi legati ai contagi da Coronavirus. Dapprima era stata proposta l'ipotesi di una nave bolla per Sanremo 2021. Poi, dopo alcuni ripensamenti, soluzioni alternative e ancora tanti dubbi, alla fine sono giunte anche le date ufficiali del Festival di Sanremo 2021.

Nell'attesa di sapere come verrà gestito il pubblico al Festival, Fiorello ha rivelato durante la trasmissione di Rai3 che Amadeus lo sta facendo impazzire: "Credo che il 2021 sarà la fine della mia carriera, sarà il disastro totale per me", ha detto Fiorello, scherzando col conduttore di Che tempo che fa? Fabio Fazio. "Quest'uomo, Amadeus, mi porterà alla rovina se continuo a seguirlo, è un pazzo! Una mattina mi chiama e mi dice 'Metteremo tutto il pubblico in una nave', poi 'Li metteremo tutti in una serra', stamattina pensate mi ha detto una cosa terribile mentre rideva, 'Pensa se poco prima che inizi Sanremo, mi ammalo e il Festival lo conduci tu da solo'".

Dopo che Fazio ha commentato che in realtà potrebbe essere una grande idea, Amadeus ha replicato: "Io e Fiorello ci sentiamo spesso e sapendo che è molto ansioso, gli ho fatto questa battuta. Noi stiamo attenti, mettiamo sempre le mascherine FFP2, prendiamo le vitamine, io sono anche un po' ipocondriaco, per questo gli ho detto "speriamo che vada tutto bene, ma pensa se pochi giorni prima del Festival venissi contagiato, dovresti fare tutto da solo!"

Fiorello ha scherzato ulteriormente, avanzando la sua personale proposta sul Festival di Sanremo 2021: "Potremmo mettere sul balconcino dell'Ariston uno schermo fisso solo per Vincenzo Mollica. Così può apparire quando vuole da casa".