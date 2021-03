Sanremo 2021, Fedez e i suoi braccialetti elettronici, ecco di cosa si tratta

Per il suo debutto sul palco dell'Ariston Fedez p era emozionatissimo: l'artista e marito di Chiara Ferragni si è presentato a Sanremo 2021 con dei braccialetti elettronici che servono a combattere l'ansia.

Ieri sera, 2 marzo 2021, si è aperta la settantunesima edizione del Festival di Sanremo, la prima senza il pubblico in sala e la seconda condotta da Amadeus che, come lo scorso anno, ha voluto al suo fianco l'amico Fiorello. Nella prima serata della kermesse canora si sono esibiti quattro esordienti ed il primo gruppo dei cantanti in gara, tra loro c'erano anche Fedez e Francesca Michielin, che qualcuno degli addetti ai lavori dà come possibili vincitori del Festival.

Fedez piange sul palco del Festival di Sanremo 2021

Fedez si è mostrato subito emozionatissimo: al suo debutto sul palco dell'Ariston appariva bianco come un cencio, come hanno notato gli spettatori che commentano il festival sui social. Anche Fiorello ha notato l'emozione del cantante e ha commentato: "Stava per svenire, io volevo entrare per soccorrerlo"

Il rapper milanese durante l'esibizione del brano Chiamami per nome ha indossato due braccialetti che non sono passati inosservati. Su Instagram Fedez ha spiegato la loro funzione "Me lo avete chiesto in tanti, ma non sono ai domiciliari. Sono braccialetti che mi servono a combattere l'ansia con delle vibrazioni... Vi dirò se hanno funzionato". Alla fine dell'esibizione Fedez si è asciugato le lacrime ed ha abbracciato la sua collega. Dopo la prima serata Chiamami per nome è al quarto posto della classifica data dai voti della giuria demoscopica.