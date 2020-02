Sanremo 2020: ascolti record per la prima serata

Sanremo 2020 parte col botto e con ascolti record per una prima serata ricca di momenti memorabili, tra lo striptease di Achille Lauro e il monologo da brividi di Rula Jebreal.

L'esordio di Amadeus sul palco dell'Ariston ha tenuto incollati allo schermo più di 10 milioni di spettatori, con il 52,2% di share. Nella prima parte sono stati 12 milioni 480mila gli spettatori che hanno seguito il Festival di Sanremo 2020, parti al 51.2% di share, la seconda, cominciata quasi allo scoccare della mezzanotte, è stata seguita da 5 milioni 709mila spettatori con il 56.2%. Meglio, insomma, della passata edizione, che nella serata d'esordio aveva sfiorato senza però raggiungerlo il 50% di share.

Sanremo 2020, le polemiche del Festival

Meglio di Amadeus, negli anni Duemila, aveva fatto solo Paolo Bonolis nel 2005, quando il festival aveva ottenuto il 54.10% di share. I commenti non si sono fatti attendere questa mattina, come quello di Fiorello, a cui vanno parecchi meriti per il risultato (i picchi di ascolti si sono registrati proprio in presenza sua e di Tiziano Ferro).

I momenti emozionanti e degni di nota durante la serata, però, sono stati molti, dall'attesissimo debutto di Diletta Leotta alla sorpresa del look di Achille Lauro, dal ritorno, salutato con standing ovation, di Albano e Romina fino al monologo emozionante di Rula Jebreal, anche se arrivato, forse, troppo tardi, oltre la mezzanotte.