Sanremo 2020, Diletta Leotta: l'abito giallo non convince

Diletta Leotta ha fatto il suo debutto a Sanremo 2020 ma l'abito giallo scelto non ha convinto tutti, tra chi lo paragona a una tovaglia e chi pensa di averlo già visto nel 2008.

Il debutto a Sanremo 2020 per Diletta Leotta è arrivato, in abito giallo, un po' principesco, sicuramente una mise diversa da quelle, decisamente più sexy, che la conduttrice sportiva è abituata a sfoggiare.

Mentre stiamo scrivendo Diletta Leotta è già passata a una mise nera con dettagli bianchi, decisamente più scollata, ancora firmata Etro, proprio come quel vestito giallo che non è piaciuto proprio a tutti. Sui social, infatti, si vede già di tutto, si spreca ogni paragone con tovaglie damascate, cioccolatini Ferrero Rocher - dove potete scegliere tra incarto dorato o storica coppia formata da Ambrogio e signora in giallo - , Belle de La Bella e la Bestia.

Diletta Leotta e Amadeus sul palco dell'Ariston#Sanremo2020 pic.twitter.com/JiO03K7krd — 𝑴𝒂𝒅𝒂𝒎𝒆 𝒀 (@yleniaindenial) February 4, 2020

C'è anche chi, però, con più malizia pensa che l'abito giallo di Diletta Leotta non sia altro che una versione riveduta e corretta di un altro vestito dello stesso colore, sempre visto sul palco di Sanremo, ma nel 2008, che piacque poco: quello indossato da Bianca Guaccero.

Platinette invece, da Instagram, fa sapere che non accetta altri paragoni, e d'altronde quella foto parla chiaro: "Colore, strasico, qualcosas in comune c'è".

E po c'è Lercio, che con molta schiettezza, immagina che la prossima missione del televoto di Sanremo sarà quella di proporre un cambio d'abito tra Diletta Leotta e Achille Lauro in versione Sanremo 2020.