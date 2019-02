Sanremo 2019, omaggio a Fabrizio Frizzi ma per Lorella Cuccarini è solo ipocrisia

Marica Lancellotti

Il Festival di Sanremo 2019 ha deciso di omaggiare Fabrizio Frizzi nel giorno in cui avrebbe compiuto 61 anni. A volerlo è stata, in conferenza stampa, la direttrice di Rai1, Teresa De Santis, ma il gesto non è stato interpretato bene da tutti. E quando diciamo tutti intendiamo Lorella Cuccarini.

Ecco cosa è successo: la direttrice del primo canale Rai, parlando davanti ai giornalisti a poche ore dall'inizio ufficiale del 68mo Festival della canzone italiana, ha voluto rendere omaggio alla memoria dell'amato conduttore scomparso prematuramente lo scorso 26 marzo: "Volevo ricordare una cosa importante: il compleanno di Fabrizio Frizzi. Non potere avere Frizzi, ragazzo straordinario, nella Rai 1 che mi è stata affidata, è stata l'unica cosa che mi è dispiaciuta". La sala stampa non ha potuto fare a meno di alzarsi in piedi tra gl applausi, tributando una sentita standing ovation a Fabrizio Frizzi.

Il gesto di grande affetto non è passato inosservato e, tra i commenti positivi, è arrivata anche l'osservazione critica di Lorella Cuccarini. La bionda showgirl, grande amica di Frizzi, ha voluto sottolineare l'ipocrisia di un settore che tributa grandi omaggi al conduttore in memoriam ma, quando ancora in vita, non gli aveva mai offerto la possibilità di presentare una trasmissione simbolo come il Festival di Sanremo. Non è la prima volta che la Cuccarini polemizza con l'ambiente dello spettacolo riguardo a Frizzi: all'indomani della sua morte aveva dichiarato che "Fabrizio era una persona assolutamente speciale nella sua normalità. E per questo era considerato da qualcuno "troppo per bene".

Standing ovation per #FabrizioFrizzi a Sanremo... ma in tanti anni non gli è mai stato proposto di presentarlo #manchi #FestivalDiSanremo — Lorella Cuccarini (@LCuccarini) 5 febbraio 2019

Periodo di vena polemica accesa per la più amata dagli italiani: ricordate il caso, ribattezzato, della "ballerina sovranista"? Qualche settimana fa la Cuccarini si era lasciata andare a dichiarazioni non proprio progressiste, che avevano attirato le ire e la disapprovazioni di molti, oltre che la risposta tagliente dell'acerrima nemica storica Heather Parisi.

