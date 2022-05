Rita Dalla Chiesa e Fabrizio Frizzi: la storia, il matrimonio e il divorzio

Quello tra Rita Dalla Chiesa e Fabrizio Frizzi fu un amore passionale, molto profondo e semplicemente indimenticabile. Dopo una storia d'amore durata quindici anni i due hanno divorziato nel 2002 anche se, nonostante la separazione, sono rimasti in buoni rapporti fino alla prematura morte dell'amato conduttore italiano.

Il loro primo incontro risale al 1983: a quel tempo, Rita era già una nota ed apprezzata giornalista mentre Fabrizio aveva appena iniziato a muovere i primi passi nel mondo della Rai. L'incontro che fece scoccare la scintilla fra i due ebbe luogo durante le riprese del programma Tandem.

La Dalla Chiesa, raccontando la storia d'amore con Frizzi, ha più volte affermato che "fu lui a fare il primo passo. Io non ci pensavo, aveva 10 anni meno di me e all'epoca era uno scandalo. Ci furono critiche, ma me le sono fatte scivolare addosso."

Una foto di Rita Dalla Chiesa

La loro storia appassionata raggiunse il culmine nel 1992, quando i due convolarono a nozze. Dopo una separazione momentanea, nel 2002 arrivò il divorzio: Fabrizio in seguito sposerà Carlotta Mantovan, la sua nuova compagna, dalla quale avrà anche una figlia, Stella. A proposito della sua separazione da Rita lo stesso Frizzi, all'epoca, dichiarò: "Purtroppo dopo tanti anni felici, da un po' di tempo Rita e io non andiamo più d'accordo e per non farci del male abbiamo deciso di dividere momentaneamente le nostre strade."

Nonostante il divorzio il rapporto fra Dalla Chiesa e Frizzi non si è mai sfaldato e, come ha affermato più volte la stessa conduttrice, si è evoluto in qualcosa di nuovo anche se ugualmente profondo: "Con Fabrizio siamo diventati fratelli. E anche con Carlotta, se lo vorrà, quando lo vorrà, sarò una sorella per sempre".

Rita Dalla Chiesa ai funerali di suo padre, il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, nel 1982

La separazione è stata particolarmente difficile per Rita Dalla Chiesa perché Fabrizio Frizzi, come ha dichiarato più volte lei stessa, le era stato accanto nel momento più buio della sua vita: quando ha dovuto affrontare la tragica scomparsa di suo padre, il generale Carlo Alberto dalla Chiesa. "Certo, puoi avere altre storie che dicono altre cose, puoi avere tutte le storie della vita che vuoi, magari anche con persone molto valide, però l'amore nella vita è uno, e per me era lui", ha affermato la conduttrice a proposito dell'ex marito.