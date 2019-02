Sanremo 2019, i cantanti in gara

Marica Lancellotti

Sanremo 2019 sta per aprire i battenti: si comincia stasera alle 20:44 su Rai1 con la prima delle cinque serate del Festival che, da oggi 5 febbraio fino a sabato 9, vedranno sfidarsi i 24 cantanti in gara, due dei quali provenienti dall'ultima kermesse di Sanremo Giovani.

Per il secondo anno consecutivo, il Festival è condotto da Claudio Baglioni, che ricopre anche il ruolo di direttore artistico. Ad affiancare il cantante nella conduzione della kermesse, ci sono Virginia Raffaele e Claudio Bisio.

Tra i ritorni eccellenti, come quello di Loredana Bertè, e i debutti assoluti, come quello dei due vincitori di Sanremo Giovani, Einar e Mahmood, ecco l'elenco completo:

Nino D'Angelo e Livio Cori, Un'altra luce

Ex Otago, Solo una canzone

Patty Pravo e Briga, Un po' come la vita

Boomdabash, Per un milione

Francesco Renga, Aspetto che torni

Arisa, Mi sento bene

Achille Lauro, Rolls Royce

Daniele Silvestri, Argento vivo

Negrita, I ragazzi stanno bene

Enrico Nigiotti, Nonno Hollywood

Federica Carta e Shade, Senza farlo apposta

Mahmood, Soldi

Loredana Bertè, Cosa ti aspetti da me

Il Volo, Musica che resta

Ghemon, Rose viola

Paola Turci, L'ultimo ostacolo

Simone Cristicchi, Abbi cura di me

Nek, Mi farò trovare pronto

Motta, Dov'è l'Italia

Irama, La ragazza col cuore di latta

Ultimo, I tuoi particolari

Anna Tatangelo, Le nostre anime di notte

Zen Circus, L'amore è una dittatura

Einar, Parole nuove

Tutti i cantanti in gara a Sanremo 2019 si esibiranno nei duetti già annunciati, durante la quarta puntata del Festival, accompagnati da artisti da loro scelti. Ad allietare la serata in diretta dall'Ariston, in questo martedì 5 febbraio, oltre ai 24 concorrenti e ai tre conduttori ci saranno anche gli attesissimi ospiti: Andrea Bocelli, che duetterà con Claudio Baglioni sulle note di Il mare calmo della sera, si esibirà accompagnato dal figlio Matteo, Giorgia, Claudio Santamaria e Pierfrancesco Favino, che darà vita a un simpatico sketch con Virginia Raffaele.