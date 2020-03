Fabrizio Frizzi: a due anni dalla morte il ricordo sui social

Sono due anni che il sorriso di Fabrizio Frizzi manca dagli schermi televisivi. Era il 26 marzo del 2016 quando la notizia della morte del presentatore, a causa di una emorragia cerebrale all'età di 60 anni, lasciò l'Italia sgomenta. Oggi l'Italia lo ricorsa sui social con l'hastag #FabrizioFrizzi.

La carriera di Fabrizio Frizzi si è svolta all'interno della RAI dove ha iniziato con i programmi per ragazzi come Tandem e Il Barattolo. Sono tantissime le trasmissioni di successo che ha presentato nella sua carriera tra cui Scommettiamo che?, Miss Italia e L'eredità che ha condotto fino a quando il suo stato di salute glielo ha permesso. Il suo nome è associato a trasmissioni di beneficenza come Telethon, la maratona televisiva per la raccolta fondi per la ricerca, mentre la sua voce è associata a Toy Story e al personaggio doppiato da Fabrizio, Woody.

La RAI lo ha ricordato nella seconda giornata dell'ultimo Festival di Sanremo, Amadeus ha invitato sul palco la moglie Carlotta Mantovan. Mentre la platea dell'Ariston salutava Fabrizio con una standing ovation Amadeus diceva "Sono convinto che se Fabrizio ci fosse stato ancora, questo 70/o festival lo avrebbe presentato lui".

Oggi molti colleghi hanno lasciato un messaggio sui social. La sua amica Antonella Clerici ha scritto "Chissà che cosa avresti detto del Coronavirus, di città vuote, di medici e infermieri eroi, di un mondo sconvolto. 2 anni senza te, senza la tua risata che riecheggia di stella in stella". Caterina Balivo, la conduttrice di 'Vieni da me' ha postato una foto di Frizzi sorridente "sono passati già due anni dal giorno in cui sei andato via e qui stentiamo ancora a crederci. Mai come in questo momento il tuo sorriso contagioso e il tuo garbo sarebbero stati di conforto, per tutti noi. Proteggici da lassù Fabri, ci manchi tanto". Pochi giorni fa Carlo Conti lo ha ricordato nella trasmissione 'Storie Italiane': "Fabrizio è un amico che ci manca più che mai. Ci manca il suo abbraccio, soprattutto in un periodo come questo". E poi ancora sui social "Mai, come in questo momento, mi mancano i tuoi sorrisi e le tue battute che aprivano il cuore al cielo" scrive Simona Ventura. "Proteggi caro Fabrizio perché qui oggi è davvero tutto così triste" scrive Alba Parietti".

Ma sono migliaia i messaggi della gente comune, dei suoi telespettatori, che stanno inondando i social di ricordi commossi. A tutti manca il suo sorriso, la sua gentilezza e la sua signorilità, un modo di fare televisione che in questi giorni sarebbe stato di conforto per tutti gli italiani.

