Festival di Sanremo 2019, tutti gli ospiti italiani e internazionali

Marica Lancellotti

Al Festival di Sanremo 2019 manca poco più di un giorno: la più importante kermesse canora italiana aprirà i battenti domani, 5 febbraio, e proclamerà il nuovo vincitore o la nuova vincitrice sabato 9. Alla direzione artistica per il secondo anno consecutivo ci sarà Claudio Baglioni, affiancato sul palco da Virginia Raffaele e Claudio Bisio. Come ogni anno, ad impreziosire le cinque serate ci saranno ospiti italiani e internazionali d'eccezione che nel 68° anniversario del Festival, per una precisa scelta, saranno quasi tutti italiani. Ecco nel dettaglio l'elenco dei nomi che sarà aggiornato anche nei giorni a seguire:

Andrea Bocelli insieme al figlio Matteo - prima serata, martedì 5 febbraio

Giorgia - prima serata, martedì 5 febbraio

Marco Mengoni e Tom Walker - seconda serata, mercoledì 6 febbraio

Fiorella Mannoia - terza serata, giovedì 7 febbraio

Alessandra Amoroso - terza serata, giovedì 7 febbraio

Antonello Venditti - terza serata, giovedì 7 febbraio

Luciano Ligabue - quarta serata, venerdì 8 febbraio

Raf e Umberto Tozzi - quarta serata, venerdì 8 febbraio

Eros Ramazzotti e Luis Fonsi - quinta serata, sabato 9 febbraio

Elisa - quinta serata, sabato 9 febbraio

Non è ancora confermata la presenza di Ariana Grande nella serata finale, che sarebbe quindi una dei tre ospiti internazionali insieme a Tom Walker e Luis Fonsi.

Agli ospiti canori si aggiungeranno anche altri personaggi del mondo dello spettacolo: grande attesa per il ritorno sul palco dell'Ariston di Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino, dopo l'ottimo riscontro dell'anno passato. Attesi anche Pippo Baudo e Fabio Rovazzi, già conduttori di Sanremo Giovani, e Claudio Santamaria, che si esibirà in alcuni sketch con Claudio Bisio e Virginia Raffaele. La partecipazione di Serena Rossi è stata subito salutata come un omaggio a Mia Martini, dopo il successo della sua interpretazione nel biopic Io sono Mia. I bene informati parlano di un'esibizione dell'attrice sulle note di Almeno tu nell'universo, e alla prova canora sono attesi anche Michele Riondino e Laura Chiatti. Valeria Golino e Valeria Bruni Tedeschi calcheranno il palco dell'Ariston giovedì 7 febbraio per presentare il nuovo film in uscita a fine mese, I Villeggianti, mentre è ancora giallo sulla presenza di Fiorello.