Sanremo 2019: ascolti in calo rispetto all'anno precedente

Il Festival di Sanremo 2019 ha cominciato a scoprire le sue carte: ieri sera alle 20:47 è cominciata ufficialmente la 68ma edizione della kermesse canora più famosa e attesa del Paese. Sul palco dell'Ariston i tre conduttori, Claudio Baglioni, Virginia Raffaele e Claudio Bisio, hanno dato ufficialmente il via al Festival della canzone italiana ma gli ascolti non hanno premiato la seconda esperienza del cantautore romano come direttore artistico dell'evento, almeno per ora.

Più nel dettaglio: la prima parte della serata, Sanremo Start, andata in onda dalle 20:47 alle 21:13, ha fatto registrare il 38.66% di share con 10.956.000 spettatori. La prima parte dell'effettiva prima serata, dalle 21:16 alle 23:56, ha mantenuto incollati allo schermo 12.282.000 spettatori, facendo segnare il 49.4% di share, ma nella seconda parte, dalle 0:01 all'1:14 c'è stato un drastico calo d'attenzione, con il pubblico ridotto a 5.120.000 unità, per uno share del 50.11%. Sicuramente non ha giovato ai fini dei risultati la lunghezza della prima serata del Festival. Sui social, inoltre, dove l'hashtag #Sanremo2019 è rimasto tra i trending topic per tutta la giornata, in tantissimi hanno lamentato la carenza di momenti di puro intrattenimento, con Virginia Raffaele, nota e apprezzata per le sue imitazioni, un po' sottotono e Claudio Bisio parso ancora non molto a suo agio sul difficile palco dell'Ariston (neppure la sua solita verve comica ne ha tratto beneficio, espressa in un monologo a difesa di Baglioni alquanto discutibile).

Un esordio un po' ingessato, dunque, per il Baglioni bis che ha avuto come risultato quello di far registrare il peggior dato di ascolti, in valori assoluti, dal 2008 a questa parte. E per trovare riscontri più soddisfacenti non è neppure necessario spostarsi con la memoria a 11 anni fa: nel 2018, con Claudio Baglioni ancora direttore artistico affiancato da Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino, la prima puntata del Festival di Sanremo aveva toccato quota, in media, 11.603.000 spettatori unici con uno share del 52.1%. Più o meno quanto accaduto nel 2017 con l'insolita coppia Carlo Conti - Maria De Filippi che era partita subito con oltre il 50% di share.