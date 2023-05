Tutti su! Buon compleanno Claudio, la recensione: Mille giorni di te e di noi

Le Terme di Caracalla le vediamo dall'alto, come se arrivassimo a Roma da un'astronave. E in mezzo a quel luogo che profuma di Storia, troviamo un'altra astronave che è già atterrata. È un quadrato illuminato d'azzurro, e sembra davvero di essere in uno di quei film in cui una navicella scende in un altro mondo, un mondo più antico. È così che inizia un film molto particolare, quello che vi raccontiamo nella recensione di Tutti su! Buon compleanno Claudio, il film evento che arriva nelle sale cinematografiche il 15, 16 e 17 maggio.

È un film che racconta il progetto musicale inedito di Claudio Baglioni Dodici Note - Tutti su!, i 12 straordinari eventi che hanno avuto luogo dal 3 al 19 giugno 2022 alle Terme di Caracalla: la prima volta in assoluto per un artista pop ad aver aperto la Stagione Lirica del Teatro dell'Opera di Roma. Tutti su! Buon compleanno Claudio è un documento straordinario per capire chi sia Claudio Baglioni oggi: da non perdere sia per chi non ha visto il concerto sia per chi c'era ma può vederlo da un punto di vista nuovo.

123 tra musicisti, coristi e performer classici e moderni

TUTTI SU! Buon compleanno Claudio: una foto dello spettacolo musicale

Dodici Note - Tutti su!, la serie di concerti andati in scena alle Terme di Caracalla nel giugno dell'anno scorso è già di per sé uno show ambizioso, ricchissimo, particolare. Il concerto ha visto in scena Claudio Baglioni accompagnato da 123 tra musicisti, coristi e performer classici e moderni, con la direzione artistica e la regia teatrale di Giuliano Peparini e la videoregia di Duccio Forzano. In scena anche l'Orchestra Italiana del Cinema, fondata negli storici studi di registrazione Forum Studios e diretta da Danilo Minotti, autore degli arrangiamenti insieme a Paolo Gianolio, e il Coro Giuseppe Verdi con il Direttore Artistico Marco Tartaglia e il Maestro del Coro Anna Elena Masini. Il film rende tutto questo show ancora più ricco e permette al pubblico di vederlo in un altro modo: se dal vivo ne poteva cogliere la visione d'insieme, qui grazie all'attenta regia riesce a cogliere molti particolari impossibili da vedere in un concerto: le espressioni dei volti, i gesti dei ballerini, il tocco di alcuni musicisti. Rispetto a un film come Ligabue - 30 anni in un giorno, che sceglieva di mettere in scena anche il backstage, con intervista al protagonista e ad altri artisti e collaboratori, in questo caso si sceglie di mettere in scena il concerto, senza aggiungere altro.

Claudio Baglioni, l'ultimo immortale

TUTTI SU! Buon compleanno Claudio: un'immagine

Il palco, al centro delle Terme di Caracalla, sembra un'astronave, dicevamo. E ad avvicinare l'inizio di Tutti su! Buon compleanno Claudio a un film di fantascienza c'è anche quella porta ovale, che sembra quasi uno di quei portali che permettono di viaggiare da un'altra dimensione. È da qui che i ballerini che fanno parte dello show e poi Claudio Baglioni entrano sul palco. E il cantautore, elegantissimo in frac e camicia bianca, sembra davvero arrivato qui da un altro tempo. E Tutti su! Buon compleanno Claudio, in fondo, è proprio questo, un viaggio nel tempo, in 50 anni di carriera. Baglioni è un Highlander, l'ultimo immortale (o, almeno, uno degli ultimi) della nostra canzone. Attorno a lui il palco è scarno, quel quadrato di cui parlavamo all'inizio, con due "americane" con le luci ai lati, e con il fondale volutamente libero, vuoto, in modo da far vedere la bellezza del luogo, una scenografia naturale. Poi, su quello sfondo, appariranno delle proiezioni: per lo più si tratta di immagini astratte, perché l'idea del concerto dal vivo di Baglioni, lo ha raccontato in conferenza stampa, non prevede schermi che amplifichino quello che accade sul palco, ma altre forme d'arte che si muovano su quel palco, come la danza.

Claudio Baglioni, una voce infondibile

TUTTI SU! Buon compleanno Claudio: una foto

Il via alle danze è dato con Io sono qui, seguito da Dodici note. Acqua dalla luna, sostenuta dalla chitarra elettrica, ha un piglio rock. Più volte, nel corso del concerto, la musica di Claudio Baglioni diventa una sorta di rock sinfonico, con il cantautore che imbraccia anche la chitarra elettrica (come in Io me ne andrei). A stupire, in ogni caso, è la sua voce infondibile: calda, versatile, dalla grande estensione che gli permette di arrivare senza fatica a note altissime, di tenerle a lungo (Mille giorni di te e di me è un esempio). Ma anche, cosa che spesso si sottovaluta in un cantante, di padroneggiare alla perfezione i toni bassi, cosa difficilissima. Così, sul palco di Caracalla, Baglioni muove soprattutto la voce. Intorno a lui si muove un mondo, artisti che sono ballerini, acrobati, attori e che danno vita a delle storie che completano le canzoni. Vestiti e truccati come dei pierrot postmoderni, con abiti e movimenti che ricordano alcune coreografie di Jean Baptiste Mondino, creano ogni volta il mood di cui ha bisogno la canzone: come la sensuale danza a seno nudo che racconta tutto il sentimento e la passione che ci sono in un brano capolavoro come Mille giorni di te e di me. Si muove comunque anche Baglioni, coordinandosi con i ballerini, come quando accenna dei passi di danza al ritmo funky di Quante volte. Ma in ogni canzone non si limita a cantare: interpreta ogni volta il brano non solo con la voce, ma con le espressioni e con i gesti. Uno showman completo. Nel corso del concerto c'è anche spazio per il figlio, Giovanni Baglioni, virtuoso della chitarra acustica.

Un finale in crescendo, fatto di grandi hit

Tutti su! Buon compleanno Claudio: Claudio Baglioni in una foto

Nel concerto c'è spazio anche per l'ironia di W l'Inghilterra, divertente e ritmata, e per l'intensità di Poster. Noi no è uno dei brani più trascinanti, elettrica e pop, una di quelle canzoni che trascinano i cori del pubblico, ed è suonata con otto musicisti (tra chitarristi, bassista e batterista) in primo piano. E ci porta verso un finale in crescendo, fatto di grandi hit come Strada facendo, Avrai, Mille giorni di te e di me, Via, il brano più "tirato" della serata, La vita è adesso. Sorride, soddisfatto, Baglioni. È stata una grande serata di musica.

Questo piccolo grande amore e...

Locandina di Tutti su! Buon compleanno Claudio

Per capire chi è Claudio Baglioni, basta capire che, solo negli anni Settanta, ha inanellato una serie di canzoni immortali come Questo piccolo grande amore, Amore bello, E tu, Sabato pomeriggio, E tu come stai. Cose su cui qualsiasi artista avrebbe incentrato un'intera carriera, riproponendole all'infinito, e cercando di crearne altre simili. Claudio Baglioni ha sempre cercato di andare "oltre", per dirla con il titolo di un suo album. E così quelle canzoni, che nel film ascolterete sui titoli di coda, sono sì regalate al pubblico, ma racchiuse in un medley (che, a differenza del film, è posizionato a metà concerto) sussurrato, intimo, solo per voce e piano. Quasi che volesse schernirsi, concederle ma senza metterle troppo in evidenza. È anche da questi particolari che si giudica un grande cantautore.