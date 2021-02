Sanpa: Luci e tenebre di San Patrignano, l'incontro on line su Facebook e YouTube il 18 febbraio alle ore 14:3

Sanpa: Luci e tenebre di San Patrignano, la prima docu-serie originale italiana Netflix realizzata dalla casa di produzione 42 di Gianluca Neri, che l'ha scritta insieme a Carlo Gabardini e Paolo Bernardelli per la regia di Cosima Spender, sarà al centro dell'Incontro della Civica di giovedì 18 febbraio.

Sanpa: Luci e tenebre di San Patrignano - una scena del documentario di Netflix

Uscita il 30 dicembre 2020, la docu-serie in 5 episodi che racconta attraverso testimonianze e immagini di repertorio la controversa storia della comunità di recupero di San Patrignano fondata da Vincenzo Muccioli nel 1978, a Coriano, in provincia di Rimini, ha immediatamente scalato la classifica dei titoli più visti su Netflix, diventando uno degli eventi mediatici più dibattuti dei primi mesi del 2021, non solo per il suo linguaggio forte e asciutto, ma anche per il materiale storico sapientemente assemblato e la meticolosità della ricostruzione.

Con la complicità di alcuni degli "artefici" di Sanpa: Luci e tenebre di San Patrignano - Gianluca Neri (ideatore e produttore), Andrea Romeo (produttore), Manuela Lupini, Tommaso Gallone, Francesca Sofia Allegra (montaggio) - e con il contributo di Giulio Sangiorgio (direttore di Film Tv che alla serie ha dedicato uno speciale), l'intento della conversazione è proprio quello di provare a guardare "dietro quinte" di un'operazione esemplare che, per l'originalità delle modalità produttive e delle scelte stilistiche e narrative, non ha eguali nel panorama italiano del documentario d'inchiesta.

SanPa, scontro social tra Red Ronnie e Luca Bizzarri: "Cretino, non sai una sega"

L'incontro, in diretta su Facebook e YouTube della Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti, sarà moderato da Ira Rubini, giornalista e docente della Civica di Cinema. Qui trovate la nostra recensione di Sanpa: Luci e tenebre di San Patrignano.