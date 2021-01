Sanpa: la comunità di San Patrignano si dissocia della serie Netflix

In un comunicato, apparso oggi sul sito ufficiale di San Patrignano, la comunità terapeutica di recupero per tossicodipendenti si dissocia pubblicamente da Sanpa: la nuova docu-serie in streaming su Netflix.

Sanpa: Luci e tenebre di San Patrignano - una scena del documentario

Ecco un estratto del comunicato ufficiale: "Il racconto che emerge è sommario e parziale, con una narrazione che si focalizza in prevalenza sulle testimonianze di detrattori, per di più, qualcuno con trascorsi di tipo giudiziario in cause civili e penali conclusesi con sentenze favorevoli alla Comunità stessa, senza che venga evidenziata allo spettatore in modo chiaro la natura di codeste fonti."

Nelle ultime righe del testo, pubblicato sul sito ufficiale della comunità, il portavoce di San Patrignano dichiara: "Siamo molto preoccupati per gli effetti negativi e destabilizzanti che potrebbero ricadere sull'oneroso lavoro di recupero, reinserimento e prevenzione, ai quali la comunità San Patrignano è con dedizione da decenni impegnata."

Sanpa: Luci e tenebre di San Patrignano - una scena del documentario di Netflix

La docu serie Netflix, di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di Sanpa: luci e tenebre di San Patrignano, è stata criticata anche dall'ex parlamentare di centrodestra Sergio Pizzolante.

"La città di Rimini deve difendere Sanpa. Cercano di travolgere la figura di Vincenzo Muccioli e la credibilità della comunità. San Patrignano è l'esperienza più bella conosciuta nella mia vita. L'emozione più grande." Ha scritto su Facebook Pizzolante.