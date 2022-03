Sandra Bullock svela il film che non avrebbe mai voluto fare: "Sono ancora in imbarazzo"

Ripensando alla sua carriera cinematografica, Sandra Bullock ha rivelato di avere un film in mente che proprio avrebbe evitato di fare per il quale, quando gli viene in mente, sente ancora una sorta di imbarazzo.

Si tratta di Speed 2 - Senza limiti, il sequel del film cult che interpretò insieme a un giovane Keanu Reeves. Durante un'intervista insieme al co -protagonista di The Lost City, Daniel Radcliffe per TooFab, a Sandra Bullock è stato chiesto se ci fossero dei film che inizialmente non voleva fare. La star ha risposto:

"Ce n'è uno per il quale sono ancora imbarazzata. Si chiama Speed 2, sono molto esplicita a riguardo. Non ha senso, una barca lenta che si dirige lentamente verso un'isola".

Il film del 1997, in cui Sanra Bullock recitava al fianco di Jason Patric, racconta la storia di Annie e del suo ragazzo, che cercano di impedire a una nave da crociera caraibica su cui erano in vacanza di schiantarsi contro una petroliera. Keanu Reeves, protagonista del primo film nel 1994, non è tornato per riprendere il ruolo di Jack Traven per il sequel.

In un'intervista con Jimmy Fallon del 2015, Keanu Reeves spiegò il perché della sua assenza: "Ho adorato lavorare con Jan de Bont e Sandra, ovviamente. Poi ho ricevuto la sceneggiatura del sequel e ho letto la sceneggiatura e ho pensato, 'Ugh.' Parlava di una nave da crociera e stavo pensando: 'Un autobus, una nave da crociera... Velocità, autobus, ma poi una nave da crociera è ancora più lenta di un autobus e io pensavo, 'Vi amo ragazzi, ma non posso proprio'"