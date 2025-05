Keanu Reeves e Sandra Bullock reciteranno di nuovo insieme, dopo il successo di Speed, in occasione di un thriller romantico ancora senza un titolo ufficiale.

Il progetto è in fase di sviluppo per Amazon MGM Studios, ma attualmente non sono stati svelati i dettagli relativi alla trama.

I dettagli del progetto

La sceneggiatura del progetto sarà firmata da Noah Oppenheim e nel team della produzione ci sarà anche Mark Gordon, che aveva già collaborato con Keanu Reeves e Sandra Bullock in occasione di Speed, arrivato nei cinema nel 1994.

Il produttore e lo sceneggiatore hanno proposto l'idea alla base del film alle due star e hanno successivamente proseguito lo sviluppo in collaborazione con i due attori.

Keanu Reeves reciterà di nuovo insieme a Bullock

Sandra, tramite la sua Fortis Films, e Keanu saranno infatti coinvolti anche come produttori del thriller a sfumature romantiche.

Negli ultimi anni Reeves è stato protagonista del franchise action di John Wick, oltre a tornare nell'universo di Matrix in occasione del film sequel Resurrections.

Bullock, invece, ha recitato in The Lost City per Paramount, e The Unforgivable e Bird Box per Netflix.

Per ora bisognerà attendere per scoprire i dettagli dei personaggi affidati alle due star e degli eventi che saranno al centro della trama del film targato Amazon.

Alcuni mesi fa Sandra e Keanu avevano ammesso che sarebbero stati felici di recitare di nuovo insieme, magari realizzando un terzo capitolo della saga di Speed nonostante siano passati molti anni dal debutto nelle sale del primo capitolo della storia. Le star di Hollywood hanno ribadito più volte che sarebbero interessati a interpretare nuovamente i personaggi che avevano regalato a entrambi una grande popolarità internazionale.