Sandra Bullock: diffuso un video in cui balla teneramemte col compagno Bryan Randall

Sandra Bullock e Bryan Randall non si sono mai sposati ma si sono scambiati i voti sulla spiaggia delle Bahamas in una cerimonia intima a cui hanno assistito amici e parenti nel dicembre 2017, come rivela il DailyMail. Un video esclusivo mostra la coppia ballare tutta la notte dopo la cerimonia che non era legalmente vincolante e non prevedeva la presenza di un officiante. Randall è deceduto pochissimi giorni fa, dopo una lunga lotta contro la SLA.

La cerimonia tra Sandra Bullock e Bryan Randall è stata celebrata in occasione del viaggio di due settimane ad Harbor Island fatto per il compleanno di Randall, tre anni prima che gli diagnosticassero la SLA. Secondo un amico, i due hanno deciso di fare questo atto simbolico per dimostrare ai figli adottivi di lei che il rapporto tra la madre e il compagno aveva l'obiettivo di essere duraturo. Infatti, dopo la cerimonia i figliastri Louis e Laila hanno iniziato a chiamare Bryan "papà".

Sandra Bullock, i 50 anni di una ragazza speciale

Nel video si vedono i due ballare abbracciandosi teneramente. La Bullock ha i capelli raccolti in delle trecce, è vestita con un caftano e porta le infradito ai piedi, mentre il compagno indossa una camicia bianca, pantaloncini neri e il berretto da baseball abbassato.

Di seguito il video diffuso dal DailyMail:

Gli ultimi giorni insieme

Negli ultimi mesi si era diffusa la voce che la coppia si fosse lasciata o che la loro relazione fosse in crisi. In realtà, sebbene la malattia di Randall abbia messo a dura prova la loro unione, al momento della sua morte erano più uniti che mai. Il DailyMail rivela che la Bullock aveva segretamente supervisionato e finanziato le cure del compagno e gli era stata accanto 24 ore su 24 durante gli ultimi mesi trascorsi nella casa a Beverly Hills. Una fonte ha commentato che "Verso la fine [Sandra] non lasciava entrare nessuno in casa, a parte i medici e le infermiere che si occupavano di lui. Era abbastanza conveniente per loro che girassero queste voci sulla loro rottura perché li aiutava a nascondere quello che stava accadendo".