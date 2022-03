Sandra Bullock non è sui social media a causa di un film che ha fatto

Sandra Bullock ha scelto di non utilizzare i social media a causa di un film in cui ha recitato nel 1995: The Net - Intrappolata nella rete.

Durante un'ospitata al "The Jess Cagle Show", la co-conduttrice Julia Cunningham ha chiesto alla vincitrice dell'Oscar se il thriller d'azione interpretato degli anni '90 sia il motivo per cui non è su nessuna piattaforma di social media.

Bullock ha risposto scherzosamente: "Ho imparato molto da quel film".

L'attrice ha aggiunto: "Abbiamo incontrato veri hacker e ricordo che le persone chiedevano: 'Possibile? Pensi che potremmo davvero ordinare una pizza dal tuo computer?' E lui ha risposto, 'Sì'".

The Net - Intrappolata nella rete, interpretato anche da Jeremy Northam e Dennis Miller, vedeva Sandra Bullock nei panni di una programmatrice di computer per una società di software che smaschera una cospirazione del governo mentre, allo stesso tempo, cerca di assicurarsi che la sua identità non venga cancellata dalla faccia della Terra.

Nel 2018, la madre di due figli ha detto a InStyle che non si sentiva obbligata a cavalcare l'onda dei social:

"Non ignoro cosa sta succedendo là fuori. Guardo oltre le spalle delle persone chiedendo, 'Cos'è quella piccola vignetta di un gatto su un ventaglio?' Sono solo pigra. ma ho intenzione di farmi un account e trollare i miei amici. Una volta che i miei figli lo useranno, saprò come navigare. Non voglio essere ingenua".

A partire dal 21 aprile ritroveremo Sandra Bullock al cinema a fianco di Channing Tatum, Brad Pitt e Daniel Radcliffe nell'action comedy The Lost City.