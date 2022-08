Sandman: disponibili tutti i volumi del capolavoro di Neil Gaiman con Panini Comics

Pronti a viaggiare nelle Terre del Sogno? Tutti i volumi di Sandman, il capolavoro di Neil Gaiman, arrivano con Panini Comics in occasione dell'uscita della serie su Netflix.

Sogno, noto anche come Sandman o Morfeo, è pronto a fare il suo ingresso per la prima volta sui nostri schermi nella serie TV omonima The Sandman, disponibile su Netflix a partire da venerdì 5 agosto e di cui potete leggere la nostra recensione. Panini Comics pubblica in Italia i fumetti creati dal genio di Neil Gaiman, che hanno dato origine alla storia dell'entità dei sette Eterni e degli abitanti delle Terre del Sogno. Tre sono le proposte da recuperare per apprezzare al meglio e approfondire la storia che vedrà protagonista Tom Sturridge.

The Sandman

La novità più attesa è Absolute Sandman di Neil Gaiman 1, primo numero di una nuova edizione del capolavoro che ha fatto la storia dei fumetti. Il primo volume raccoglie i primi 20 numeri della serie originale e un ampio apparato redazionale ricco di contenuti extra. Il nuovo grande formato con slipcase, copertina in pelle e dettagli preziosi, lo rende un volume da collezione da leggere e rileggere grazie ai tanti materiali di approfondimento proposti.

Per chi non riuscisse ad aspettare la serie TV per scoprire l'evoluzione della storia, il cofanetto Sandman Library è l'edizione da avere: all'interno i dieci volumi che compongono l'intera serie e altri quattro volumi di contenuti extra, come il visionario prequel Ouverture, la storia Cacciatori di sogni in due versioni e la raccolta di storie brevi Notti eterne. A completare il successo della Sandman Library si aggiunge anche Sandman Presenta, l'elegante secondo cofanetto che raccoglie le migliori storie tratte dalle serie ancillari dell'opera di Neil Gaiman, dedicate agli altri Eterni come Morte, Desiderio, Destino e Disperazione, o ad altri comprimari della serie (il Corinzio).

Per la prima volta, i migliori racconti spin-off ambientati nell'universo narrativo di Sogno racchiusi in dieci volumi. Tutti i volumi sono acquistabili anche individualmente.