Samurai Champloo: l'anime diventa una serie live-action sviluppata dai produttori di One Piece

Dopo il successo ottenuto con One Piece, Tomorrow Studios è attualmente al lavoro su un altro adattamento live-action di un popolare anime: il nuovo progetto porterà infatti sugli schermi Samurai Champloo.

Shinichiro Watanabe, che ha firmato l'opera originale, sarà coinvolto in modo attivo, come confermato anche in un comunicato ufficiale della casa di produzione.

Il coinvolgimento dell'artista

Attualmente l'adattamento per il piccolo schermo è nelle prime fasi di sviluppo e Tomorrow Studios non lo ha ancora proposto ai network e alle piattaforme di streaming. I portavoce dello studio, ai microfoni di Variety, hanno tuttavia dichiarato che hanno già ricevuto numerose chiamate per chiedere informazioni sul potenziale progetto.

I produttori avevano già collaborato con Watanabe in occasione di una serie tratta da Cowboy Bebop (di cui potete leggere la nostra recensione). L'artista, secondo quanto dichiarato da Becky Clements, sarà maggiormente coinvolto nell'adattamento di Samurai Champloo rispetto allo show precedente, cancellato dopo una sola stagione.

Marty Adelstein ha aggiunto: "Abbiamo imparato dai nostri errori. Avere il creatore impegnato a benedire l'aspetto creativo è davvero importante".

I produttori sembra vogliano replicare l'approccio avuto con One Piece che può contare sul sostegno di Eiichiro Oda, coinvolto in ogni fase della produzione e che è stato impegnato anche nella scelta degli attori e nel montaggio delle puntate.

Cosa racconta Samurai Champloo

L'anime, che ha debuttato nel 2004, è ambientato in Giappone e ha come protagonisti Mugen, un vagabondo che usa uno stile di combattimento simile alla break dance; lo stoico ronin Jin; la giovane Fu che recluta i due guerrieri per aiutare a ritrovare il 'samurai che profuma di girasoli'.

Il trio di protagonisti attraversa quindi vari luoghi incontrando personaggi bizzarri e affrontando numerose sfide.

Le lezioni apprese con l'adattamento di One Piece e il successo ottenuto con la serie Netflix possono far sperare i tanti fan dell'anime e non resta che attendere ulteriori dettagli per capire se la direzione presa è quella giusta.